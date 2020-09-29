Строить дома для 5 млн семей в год велел регионам Путин

Президент отметил, что для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. То есть нужно просто больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жильё соблюдался, чтобы здесь не было необоснованных скачков.

О чем еще говорил Владимир путин, узнайте

Вчера, 28 сентября, президент России Владимир Путин в режиме ВКС провел расширенное заседание президиума государственного совета по вопросам реализации в регионах России указа о национальных целях развития страны до 2030 года. Президент отметил, что крайне важно знать, где, на каких направлениях нужно сосредоточиться в первую очередь. В том числе у регионов должна быть возможность маневрировать средствами и, конечно, чёткое понимание того, как будет в целом выстраиваться финансовое, бюджетное взаимодействие субъектов Федерации и центра в 2021‑м и в последующие годы.

- Напомню: успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей – это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности как федерального правительства, так и региональных управленческих структур. Поэтому прошу всех действовать слаженно, конструктивно, единой командой. Это требование в том числе касается и территориальных подразделений федеральных ведомств, - отметил глава страны.

В качестве примера путин привел такое важное, комплексное направление работы, как жилищное строительство.

- Ориентир здесь задан, нам нужно выйти на уровень, когда ежегодно – это сложный ориентир, я это прекрасно понимаю, отдаю себе в этом отчёт, – тем не менее нужно стремиться к тому, чтобы ежегодно не менее пяти миллионов российских семей улучшали свои жилищные условия, чтобы они переезжали в новые, более комфортные и просторные дома и квартиры. И для этого нам необходимо нарастить объёмы строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. Вы об этом, уважаемые коллеги, хорошо знаете, мы много раз уже об этом говорили. Напомню, в прошлом году было сдано около 80 миллионов квадратных метров.

В текущих непростых условиях мы тем не менее целевым образом, поддержали строительную отрасль, которая, безусловно, является одной из ключевых для экономики в целом. По прогнозам экспертов, объём выдачи ипотечных кредитов в текущем году превысит показатели прошлого года. То есть наши меры поддержки спроса в целом – хочу это подчеркнуть, в целом – работают, они дают необходимый эффект, - сказал Путин.

Президент отметил, что для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. То есть нужно просто больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жильё соблюдался, чтобы здесь не было необоснованных скачков.

Наращивание жилищного строительства – это задача для всех уровней власти, для всех управленческих звеньев и в первую очередь регионов и муниципалитетов, от которых зависит инфраструктурная подготовка участков для строительства и, конечно, благоустройство территорий вокруг новых жилых домов, создание комфортных условий для жизни людей, подчеркнул Владимир Владимирович.

- Ещё раз напомню главам регионов об их персональной ответственности за увеличение объёмов ввода современного качественного жилья. Необходимо вовлекать в строительство новые земельные участки, развивать инфраструктуру. Здесь нужна плотная совместная работа регионов, федеральных органов власти, институтов развития и инфраструктурных компаний, - резюмировал Путин.