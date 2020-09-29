"Обещали приостановить, а в итоге построили": Боятся излучений радиоволн от новой вышки сотовой связи 4G жители поселка Вега Бердска

Сотовая вышка находится "прямо над головами" бердчан. Власти объяснили, что в строительстве они не могли отказать застройщику, так как вышка обеспечивает связь в посёлке.

Сотовая вышка расположена рядом с жилыми домами

Вчера утром, 28 сентября, было завершено возведение вышки сотовой связи в посёлке Вега. Только данная постройка не обрадовала местных жителей. Вышка внедрялась в их жизнь постепенно, и на каждом этапе её строительства чиновники убеждали, что она не будет установлена без согласия жильцов посёлка. Однако согласия так и не было получено, а вышка- есть.

- Нас наш мэр накануне выборов клятвенно заверил, что без нашего одобрения никаких вышек возводить не будут. А ещё, в прошлый четверг, 24 сентября, состоялось собрание, на котором вице-мэр Владимир Захаров, сообщил, что компания сотовой вышки отозвала строительство сооружения. Получается, нас обманули,- утверждает Алексей Каплин в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 29 сентября.

Жители Вега против сотовой вышки. Они боятся облучения радиоволн. Также мужчина рассказывает, что в посёлке и без новой сотовый вышки была хорошая сотовая связь.

- Связь была изумительной. У меня сотовый оператор МТС, всегда интернет был 4G, что касается других сотовых операторов, то там тоже высокая скорость подключения по сети.

Местным жителям предложили вызвать службу для замера излучения радиоволн, но после всего они никому не доверяют.

- После всей этой ситуации, когда нас убедили - вышки не будет, а она уже стоит, то, конечно, ни во что не веришь. Я и сам работал связистом, и знаю, как можно убавить показание приборов, - говорит Каплин.

Жители Вега, собираются добиться сноса вышки, ведь они боятся лучей радиоволн, которые находятся "прямо у них над головами". До этого случая им удалось отменить две других постройки вышек сотовой связи.

Власти объяснили, что в строительстве они не могли отказать застройщику, так как вышка обеспечивает связь в посёлке.

- Местным жителям мы пообещали приостановить стройку, что и было сделано. Сейчас будет направлен запрос в Роспотребнадзор с целью замера излучения радиоволн от вышки,- сообщает вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров.