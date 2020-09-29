29.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Авто / Общество

Как продать свой автомобиль быстро и максимально дорого. 7 советов специалистов

10:57 29.09.2020 Фото: Pixabay
0

Грамотно продать свой автомобиль на вторичном рынке достаточно непростое занятие, но все же реальное. Так, чтобы не продешевить и не остаться ни с чем, стоит выполнить несколько простых действий.

% name% title
Такие основные правила помогут вам продать ваш автомобиль за достойную цену

Об этом рассказал Александр Товстоног.

1. Обзор рынка – разведка

Просмотрите похожие объявления, обращая внимание на пробег и год выпуска. Зафиксируйте нижний и верхний предел цен на ваш автомобиль. Стремится нужно к верхнему пределу.

2. Анализ технического состояния своего авто – диагностика

Автомобиль должен не только быть хорошо оценен, но и быть в соответствующем техническом состоянии. Внешний вид автомобиля будет играть ключевую роль «первого знакомства» поэтому, по возможности, его нужно привести в более-менее нормальное состояние. В идеале обратитесь на СТО, чтобы вам посчитали, что нужно сделать с автомобилем для того, чтобы его было не стыдно продавать. Уже после этого принимайте решение о целесообразности ремонта

3. Предпродажная подготовка

В данном случае речь идет о таких незначительных мелочах, как:

  • Полировка кузова
  • Удаление вмятин и царапин на кузове
  • Химчистка салона
  • Устранение недостатков по ходовой

4. Рекламное объявление

Красивые фотографии в достаточном количестве, чтобы покупатель мог осмотреть автомобиль как можно более подробно. В описании опишите все плюсы автомобиля, а также все, что было с ним сделано за время эксплуатации.

Записанное видео о машине повышает количество просмотров в 2-3 раза.

5. Размещение на интернет-площадках

Размещайте сразу на нескольких интернет-площадках, а также не брезгуйте социальными сетями и рассылкой по друзьям. Иногда вы даже не догадываетесь, что люди ищут именно такой автомобиль.

6. Прием звонков

По телефону никаких торгов, отвечайте честно и уверенно. Просмотры автомобиля лучше проводить по несколько штук в день. Если запросы не поступают 3-4 дня, то стоит немного скинуть цену (100-200 долларов).

7. Осмотры автомобиля

Торг — это вполне нормальное явление и торгуются, как правило, все. При этом автомобиль лучше осмотреть заранее и выставлять цену исходя из всех недостатков. При показе салон и кузов лучше держать в чистом виде. При показе важно иметь все документы на автомобиль, а также сервисные книжки если есть.

Как только видите, что клиент «клюнул» предложите проехаться, а затем уже можете брать задаток и договариваться о нюансах переоформления. Далее уже идет купля-продажа и переоформление авто на нового владельца.

Источник: auto.bigmir

как продать предпродажная подготовка продажа автомобиля продать выгодно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы часто меняете автомобили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 22
11:17 29-09-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Строить дома для 5 млн семей в год велел регионам Путин
11:15 29-09-2020
Строить дома для 5 млн семей в год велел регионам Путин
Бои в Карабахе: Азербайджан атакует Армению
11:13 29-09-2020
Бои в Карабахе: Азербайджан атакует Армению
Забыл слово "страх": Алексей Воробьев рассказал про перенесенный инсульт
11:00 29-09-2020
Забыл слово
Как продать свой автомобиль быстро и максимально дорого. 7 советов специалистов
10:57 29-09-2020
Как продать свой автомобиль быстро и максимально дорого. 7 советов специалистов
8 причин пить шиповник
10:53 29-09-2020
8 причин пить шиповник
БердскИнвалида с ампутированной ногой вытащили из ванной спасатели в Бердске
10:49 29-09-2020
Инвалида с ампутированной ногой вытащили из ванной спасатели в Бердске
Самые решительные и упорные знаки зодиака по мнению Василисы Володиной. Они всегда на плаву
10:47 29-09-2020
Самые решительные и упорные знаки зодиака по мнению Василисы Володиной. Они всегда на плаву
Сидеть в тюрьме по новому: правила для отбывающих наказание в России ввели в сентябре 2020 1
10:45 29-09-2020
Сидеть в тюрьме по новому: правила для отбывающих наказание в России ввели в сентябре 2020
Список самых полезных вещей в каждом автомобиле. Возьми с собой!
10:45 29-09-2020
Список самых полезных вещей в каждом автомобиле. Возьми с собой!