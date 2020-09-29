Как продать свой автомобиль быстро и максимально дорого. 7 советов специалистов

Грамотно продать свой автомобиль на вторичном рынке достаточно непростое занятие, но все же реальное. Так, чтобы не продешевить и не остаться ни с чем, стоит выполнить несколько простых действий.

Такие основные правила помогут вам продать ваш автомобиль за достойную цену

Об этом рассказал Александр Товстоног.

1. Обзор рынка – разведка

Просмотрите похожие объявления, обращая внимание на пробег и год выпуска. Зафиксируйте нижний и верхний предел цен на ваш автомобиль. Стремится нужно к верхнему пределу.

2. Анализ технического состояния своего авто – диагностика

Автомобиль должен не только быть хорошо оценен, но и быть в соответствующем техническом состоянии. Внешний вид автомобиля будет играть ключевую роль «первого знакомства» поэтому, по возможности, его нужно привести в более-менее нормальное состояние. В идеале обратитесь на СТО, чтобы вам посчитали, что нужно сделать с автомобилем для того, чтобы его было не стыдно продавать. Уже после этого принимайте решение о целесообразности ремонта

3. Предпродажная подготовка

В данном случае речь идет о таких незначительных мелочах, как:

Полировка кузова

Удаление вмятин и царапин на кузове

Химчистка салона

Устранение недостатков по ходовой

4. Рекламное объявление

Красивые фотографии в достаточном количестве, чтобы покупатель мог осмотреть автомобиль как можно более подробно. В описании опишите все плюсы автомобиля, а также все, что было с ним сделано за время эксплуатации.

Записанное видео о машине повышает количество просмотров в 2-3 раза.

5. Размещение на интернет-площадках

Размещайте сразу на нескольких интернет-площадках, а также не брезгуйте социальными сетями и рассылкой по друзьям. Иногда вы даже не догадываетесь, что люди ищут именно такой автомобиль.

6. Прием звонков

По телефону никаких торгов, отвечайте честно и уверенно. Просмотры автомобиля лучше проводить по несколько штук в день. Если запросы не поступают 3-4 дня, то стоит немного скинуть цену (100-200 долларов).

7. Осмотры автомобиля

Торг — это вполне нормальное явление и торгуются, как правило, все. При этом автомобиль лучше осмотреть заранее и выставлять цену исходя из всех недостатков. При показе салон и кузов лучше держать в чистом виде. При показе важно иметь все документы на автомобиль, а также сервисные книжки если есть.

Как только видите, что клиент «клюнул» предложите проехаться, а затем уже можете брать задаток и договариваться о нюансах переоформления. Далее уже идет купля-продажа и переоформление авто на нового владельца.

Источник: auto.bigmir