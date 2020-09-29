Как продать свой автомобиль быстро и максимально дорого. 7 советов специалистов

Об этом рассказал Александр Товстоног.
1. Обзор рынка – разведка
Просмотрите похожие объявления, обращая внимание на пробег и год выпуска. Зафиксируйте нижний и верхний предел цен на ваш автомобиль. Стремится нужно к верхнему пределу.
2. Анализ технического состояния своего авто – диагностика
Автомобиль должен не только быть хорошо оценен, но и быть в соответствующем техническом состоянии. Внешний вид автомобиля будет играть ключевую роль «первого знакомства» поэтому, по возможности, его нужно привести в более-менее нормальное состояние. В идеале обратитесь на СТО, чтобы вам посчитали, что нужно сделать с автомобилем для того, чтобы его было не стыдно продавать. Уже после этого принимайте решение о целесообразности ремонта
3. Предпродажная подготовка
В данном случае речь идет о таких незначительных мелочах, как:
- Полировка кузова
- Удаление вмятин и царапин на кузове
- Химчистка салона
- Устранение недостатков по ходовой
4. Рекламное объявление
Красивые фотографии в достаточном количестве, чтобы покупатель мог осмотреть автомобиль как можно более подробно. В описании опишите все плюсы автомобиля, а также все, что было с ним сделано за время эксплуатации.
Записанное видео о машине повышает количество просмотров в 2-3 раза.
5. Размещение на интернет-площадках
Размещайте сразу на нескольких интернет-площадках, а также не брезгуйте социальными сетями и рассылкой по друзьям. Иногда вы даже не догадываетесь, что люди ищут именно такой автомобиль.
6. Прием звонков
По телефону никаких торгов, отвечайте честно и уверенно. Просмотры автомобиля лучше проводить по несколько штук в день. Если запросы не поступают 3-4 дня, то стоит немного скинуть цену (100-200 долларов).
7. Осмотры автомобиля
Торг — это вполне нормальное явление и торгуются, как правило, все. При этом автомобиль лучше осмотреть заранее и выставлять цену исходя из всех недостатков. При показе салон и кузов лучше держать в чистом виде. При показе важно иметь все документы на автомобиль, а также сервисные книжки если есть.
Как только видите, что клиент «клюнул» предложите проехаться, а затем уже можете брать задаток и договариваться о нюансах переоформления. Далее уже идет купля-продажа и переоформление авто на нового владельца.
Источник: auto.bigmir