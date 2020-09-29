В два раза увеличат число полос на пл. Лыщинского к МЧМ-2023 в Новосибирске

Реконструкцию площади Лыщинского ведут в авральном режиме

Выездное совещание по реконструкции площади Лыщинского, которая ведется одновременно со строительством нового ЛДС, провели специалисты департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. Совсем скоро организация дорожного движения здесь серьезно изменится. На прилегающих к площади улицах увеличат количество полос.

После реконструкции площадь Лыщинского будет иметь новую конфигурацию, изменения запланированы весьма серьезные. На улице Немировича-Данченко пройдут восемь полос движения, на Блюхера - семь, на проспекте Карла Маркса – четыре полосы. Пробок, по словам проектировщиков, должно стать меньше.

«Схема организации дорожного движения на этом участке планируется совершенно иная, - прокомментировал Юрий Демин, директор МКУ «Управление дорожного строительства». - Пешеходные переходы и светофорные объекты переносим. Надеюсь, что для людей так будет удобнее. Часть работ по реконструкции площади Лыщинского надо завершить до того момента, как ляжет снег». По словам Юрия Демина, работы сейчас идут в авральном режиме. «В связи с эпидемиологической ситуацией не было финансирования, но в июле пришла информация, что федеральный бюджет изыскал возможность нам помочь, - добавил Юрий Демин. - Пришлось срочно возобновлять работы. Силы и средства с других объектов подрядчик сконцентрировал сюда».

Напомним, реконструкцию площади Лыщинского начали в 2019 году, первыми были вынесены коммуникации: связь и участки теплотрассы. В этом году устройство теплотрассы продолжено. Одновременно рабочие приступили к дорожным работам.

«Надо успеть, обещают уже и снег, и дождь, работы много, времени, к сожалению, мало», - отмечает Юрий Демин. Работы по выносу коммуникаций сейчас завершены на 90%, дорожные работы – всего на 30%. Автомобилистов беспокоит вопрос: не приведет ли расширение полос на прилегающих к площади Лыщинского улицах к ужасающим пробкам на выезде к дамбе моста? По словам Юрия Демина, проект реконструкции создавался на основе математического анализа. При этом он же отмечает, что «если бы там была многоуровневая развязка, наверное, было бы повеселее». Перебоев с финансированием пока не предвидится: с этого года реконструкция площади Лыщинского идет в рамках национального проекта.

Источник: vn.ru