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Горбачев попросил Путина повременить с Союзным государством

17:15 29.09.2020 Фото: TARGET PRESSE AGENTUR
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Власти Белоруссии должны самостоятельно найти выход из политического кризиса.

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Горбачев: «ядерная ситуация очень тревожная»

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что лидеру РФ Владимиру Путину не следует наскоро продавливать вопрос создания Союзного государства, пользуясь сегодняшней нестабильной ситуацией в Белоруссии. Об этом бывший советский руководитель заявил в интервью британской The Times.

Как утверждает издание, Горбачев не одобрил очевидные попытки Путина воспользоваться хаосом в Республике, который возник сразу после президентских выборов 9 августа. Напомним, по результатам ЦИК, победу на них одержал Лукашенко, с чем не согласилась оппозиция и часть белорусского общества. На Западе многие осудили эти выборы, назвав их сфальсифицированными, и не признали бацьку в качестве главы государства.

По мнению Горбачева, что Москве не следует запоздало продавливать реализацию договора о создании Союзного государства, подписанного еще в 1999 г.

"Все страны должны вести себя очень аккуратно, не вмешиваться извне. Мы должны дать народу Белоруссии… возможность самостоятельно найти выход из сложившейся непростой ситуации", – цитирует "ИноСМИ" экс-главу Светского Союза.

Он призвал к мирному урегулированию политического кризиса в соседней Республике.

Отметим, что в понедельник проигравшая выборы и сбежавшая за границу кандидатка Светлана Тихановская попросила президента Франции Эммануэля Макрона взять на себя роль посредника в разрешении ситуации в Белоруссии. Оппозиционерка надеется, что француз сможет привлечь Путина к этой посреднической миссии, передает РИА "Новости".

Ранее в СМИ сообщали, что в ходе визита Макрона в Вильнюс, куда он прибывает сегодня, он может встретиться с белорусской домохозяйкой. Однако есть одно условие: Тихановская должна сама попросить об этой аудиенции.

Вероятно, ей это не составит большого труда.

Источник: thetimes.co.uk

союзное государство ядерная держава Михаил Горбачев
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