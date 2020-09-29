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Безработных россиян решили сделать бизнесменами власти РФ

14:45 29.09.2020 Фото: pixabay.com
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Минэкономразвития РФ предложило новый способ снижения безработицы в стране.

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Власти РФ решили сделать из безработных россиян бизнесменов

Минэкономразвития РФ предложило новый способ снижения безработицы в стране. Нетрудоустроенных россиян переквалифицируют в бизнесменов и научат вести свое дело. Это следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство».

В результате, как предполагается, к 2024 году бывшие безработные откроют по меньшей мере 1,2 тысячи новых бизнесов. Обучение будет бесплатным и пройдет на базе центров «Мой бизнес», которые создадут во всех регионах, пишет газета «Известия». Для начала пилотные курсы запустят в 15 субъектах, включая Смоленскую и Владимирскую области, Краснодарский и Пермский края, а также Калининград и Чувашскую Республику. Позже проект будет масштабирован на всю страну.

«Граждане, прошедшие обучение, смогут открыть свое дело, получить от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров „Мой Бизнес“ в регистрации и дальнейшее сопровождение», — приводит издание слова руководителя департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инны Дадаян.

Источник: ura.news

бедность безработный бомж нищета работа
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