Безработных россиян решили сделать бизнесменами власти РФ

Власти РФ решили сделать из безработных россиян бизнесменов

Минэкономразвития РФ предложило новый способ снижения безработицы в стране. Нетрудоустроенных россиян переквалифицируют в бизнесменов и научат вести свое дело. Это следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство».

В результате, как предполагается, к 2024 году бывшие безработные откроют по меньшей мере 1,2 тысячи новых бизнесов. Обучение будет бесплатным и пройдет на базе центров «Мой бизнес», которые создадут во всех регионах, пишет газета «Известия». Для начала пилотные курсы запустят в 15 субъектах, включая Смоленскую и Владимирскую области, Краснодарский и Пермский края, а также Калининград и Чувашскую Республику. Позже проект будет масштабирован на всю страну.

«Граждане, прошедшие обучение, смогут открыть свое дело, получить от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров „Мой Бизнес“ в регистрации и дальнейшее сопровождение», — приводит издание слова руководителя департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инны Дадаян.

Источник: ura.news