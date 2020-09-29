Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 29 сентября 2020 года

Переезды или длительные путешествия в этот день считаются неудачными: могут спровоцировать болезни.

В Людмилин день принято ходить в баню

29 сентября – праздник мученицы Людмилы в православии.

Святая Людмила – покровительница Чешского государства. Ее убили за то, что она приняла христианство, сообщает Главред.

29 сентября – обычаи и традиции



Удачными в этот день считаются заготовки на зиму, особенно из капусты. По примете, если наделать сегодня квашеной капусты – она потом будет долго храниться и не портиться.

В старину для этого собирались большими компаниями – чтобы поделиться опытом и чтоб работа шла веселее.

Коллективная работа 29 сентября, по примете, будет плодотворной.

В Людмилин день принято ходить в баню – чтобы запастись здоровьем на год вперед. Главное правило тут – не брать чужие банные принадлежности (особенно веник), чтоб не забрать на себя чужие беды и болячки.

Людмилин день – что нельзя делать

В Людмилин день старались держаться подальше от водоемов. Рыбаки не ходили ловить рыбу.

Переезды или длительные путешествия в этот день считаются неудачными: могут спровоцировать болезни.

29 сентября – приметы



Теплая погода в Людмилин день – холода придут нескоро.Галки стаями летают – жди хорошей погоды.Гром – к малоснежной и морозной зиме.На деревьях желтые листья до сих пор не опали – осень затянется.