Лучшие дни для пересадки и ухода за комнатными растениями по лунному календарю в октябре 2020 года

Комнатные растения нуждаются в заботе даже глубокой осенью, и их развитие зависит от грамотного ухода. Цветоводам стоит ориентироваться на лунный календарь, чтобы обеспечить своим комнатным любимцам благоприятные условия как для роста, так и для зимней спячки.

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Благодаря грамотному уходу за ними каждый сможет вырастить прекрасный зимний сад, который поможет сохранять оптимизм и наслаждаться яркими красками в пасмурное время года. Ориентируйтесь на лунный календарь, чтобы точно знать о том, какие дни подходят для ухода и пересадки растений, а когда нужно дать цветам время для отдыха.

Благоприятное время для пересадки растений

9, 10 октября: влияние плодородного Рака подходит для любых работ с цветами. В этот период можно смело пересаживать растения и высаживать рассаду. Не лишней будет и подкормка тех цветов, которые набирают бутоны.

13, 14 октября: под влиянием стареющей Луны в Знаке Девы растения можно смело пересаживать, не забывая о бережном отношении к корням цветов. Пересадка в удобренную почву поможет цветам быстрее прижиться на новом месте.

15 октября: при убывающей Луне в Весах сажают цветочные культуры, в том числе вьющиеся растения. Пересадка разросшихся цветов также возможна.

17, 18 октября: рост Луны в Скорпионе — прекрасное время для посадки семян и отростков, которые дали корни. Бережное отношение к растениям и умеренный полив поможет им быстро прижиться.

19, 20 октября: под влиянием Стрельца сажать и пересаживать лучше всего растения, которые не цветут. Садоводы смогут увеличить свою коллекцию, приобретая новые экземпляры вечнозеленых широколистных и травянистых растений.

26, 27 октября: Луна в Рыбах — время для активной работы в зимнем саду. В конце месяца некоторые растения уходят в зимнюю спячку, и им сокращают полив, убирая горшки в затемненные места. Пересаживать цветы в эти дни можно, но с осторожностью, чтобы не навредить корням.

Как ухаживать за комнатными цветами в октябре

1, 2 и 3 октября: первые три дня месяца Луна проведет в Знаке Овна, и это время будет не самым удачным для ухода за домашними цветами. 1 числа, во время роста ночного светила, растениям нужен отдых, как и 2 октября, в день Полнолуния. 3 числа цветы можно обработать от вредителей.

4, 5 октября: убывающая Луна в Тельце — удачное время для заботы о домашних растениях. В это время пересаживать цветы не стоит, однако замочить семена для дальнейшего выращивания можно смело.

6, 7 и 8 октября: влияние убывающей Луны в Близнецах неблагоприятно. В эти дни внимание уделяют вьющимся комнатным цветам, создают им устойчивые опоры, обрезают ненужную поросль и освобождают цветы от высохших побегов.

11, 12 октября: стареющая Луна во Льве — не время для активного ухода за комнатными растениями. Влияние неплодородного созвездия подходит для борьбы с болезнями и вредителями, а также подготовки почвы для будущих посадок.

16 октября: в день Новолуния растения не тревожат. Влияние созвездия Весов не поможет цветам развиваться, поэтому цветоводы могут заняться подготовкой горшков и кашпо, а также грунта для новых посадок.

21, 22 и 23 октября: Луна продолжает свой рост, перемещаясь в созвездие Козерога. Под влиянием этого союза растения быстро развиваются, сок поступает от корней к стеблям. Пересаживать цветы в такой период не стоит, однако можно удобрить те растения, что готовятся к цветению.

24, 25 октября: созвездие Водолея, в которое перемещается растущая Луна, не дает стимула к активному развитию. В эти дни цветоводы занимаются бережным рыхлением почвы, чтобы корни получили доступ к кислороду, а также удаляют отмершие части растений.

28, 29 и 30 октября: последние дни роста Луна проведет в Знаке Овна. Неплодородное созвездие не помогает растениям развиваться, и в этот день пересаживать их не стоит, чтобы не вырастить слабые экземпляры. Уместной будет обработка растений от вредителей.

31 октября: последний день месяца Полная Луна проведет в Знаке Тельца. В это время можно ухаживать за растениями, однако пересадка может замедлить их рост, а вновь высаженные цветы будут развиваться медленнее.

Источник: dailyhoro