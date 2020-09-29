"Так, кстати, Михаила Круга убили": Свои версии убийства жены главврача ЦГБ Людмилы Кайгородовой озвучили жители Искитима

Самое распространенное мнение - что это все-таки было убийство из-за денег. Многие пользователи соцсетей уверены: главврач Искитима достаточно богатый человек, чтобы преступники захотели его ограбить и замести следы убийством жены.

Мертвой жену нашел муж - Алексей Кайгородов

Зверское убийство жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой повергло в шок не только семью погибшей, но и всех жителей Новосибирской области. Коллеги вспоминают: Людмила Тимофеевна была отзывчивой, доброй и неконфликтной. В скандалах семья главного врача местной городской больницы, по словам соседей, замешана не была. Знакомые убитой подчеркивают, Людмила Кайгородова была добропорядочной женщиной и ее смерть для них стала большой утратой. Что же стало причиной жестокого убийства – для многих остается загадкой. Искитимцы подчеркивают, что эта новость взорвала и шокировала город, они выдвигают свои предположения.

Напомним, неизвестные расправились с супругой главного врача Искитимской горбольницы 66-летней Людмилой Кайгородовой. Ее изрезанное и связанное тело нашел муж Алексей Кайгородов днем 27 сентября, вернувшись с охоты. В ночь убийства женщина находилась в в своем коттедже в жилмассиве Набережном одна, сообщал «Весь Искитим».

Как полагает следствие, преступники проникли в коттедж Кайгородовых через окно на первом этаже. Вероятно, жертву пытали, добиваясь указания места, где лежат ценности. Впрочем, как сообщил сайту «Весь Искитим» руководитель отдела СКР по Искитимскому району Борис Монаенков, о пытках может сказать только экспертиза, результаты которой станут известны позже. Ясно одно - в доме что-то искали, был беспорядок, вещи перевернуты.

По информации сайта «Весь Искитим», о том, что Алексей Кайгородов не вернется ночевать, знали только он и его жена. Он разговаривал с ней об этом по телефону, решив не ехать в ночь, а приехать утром в воскресенье с охоты в другом районе Новосибирской области. Он полагает, что преступники, вероятно, рассчитывали найти какие-то огромные деньги, поскольку перерыли весь дом, перевернули все вверх дном. Алексей Алексеевич не исключает, что злодеи пытали его жену, чтобы добиться признания, где могут лежать деньги и ценности.

По факту жестокого преступления 27 сентября следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом».

На, на утро 29 сентября задержать подозреваемых пока не удалось. Поэтому в СК просят всех проживающих в районе места совершения преступления и заметивших что-то необычное связаться со следователями.

Мнения людей

- Это ужасно! Нет ничего близко человеческого в этих существах. Лютое зверье, - написала Людмила, узнав о трагической новости.

- Ищите в кругу мужа, шли, зная, что, где и сколько, - считает Сергей.

- Соболезную, конечно. Хорошая была женщина, - написала Энди.

- Очень жаль, мучили, издевались. Вот, что значит безработица. Люди жрать хотят, жить так, как в российских фильмах и сериалах показывают, а работы нет, денег нет, но зато времени болтаться от безделья полно. Россияне в зверей превращаются. У правительства никак не получается заставить законами не вывозить деньги из России, а строить тут предприятия. По другому не справиться с бандитизмом, - рассуждает Ирина.

- Алексей Алексеевич, примите искреннее соболезнование в утрате близкого Вам человека. Мы все надеемся, что найдут того подонка или подонков, кто это сделал, и воздастся ему по заслугам, как на земле так и на том свете. Крепитесь. Упокой Господи её душу, - выразил соболезнования Евгений Сергеевич.

- Боже, как же жалко женщину, звери должны быть наказаны, светлая память Людмиле Тимофеевне, на остановках только и говорят, каким она светлым и добрым человеком была! - написала Мари.

- Горе страшное. 45 лет родной человек. Жить бы им вдвоём и детям-внукам-правнукам радоваться. А он же теперь эти пытки и эту смерть вновь и вновь будет переживать, как свои. Сочувствую и соболезную Алексею, - написал аноним.

- Какое-то странное ощущение -что за этой семьей следили .Какие совпадения - напали, когда она осталась дома одна ,так как муж был на охоте или рыбалке(Я не помню подробностей ).Бедная женщина,страшно все-таки одной ночевать в большом доме ,в таком месте, учитывая, что у всех кто по соседству своя жизнь и вряд ли кто-нибудь и помог бы ,да и вряд ли кто бы что услышал .Эх, нельзя оставлять женщину одну в таких домах, как-то все-таки в многоквартирных домах все равно спокойнее и площадь соприкосновения с соседями плотнее !Все равно можно было бы спастись в многоквартирном доме... Как вот после таких случаев не купишь ружьё, если живешь в коттедже или частном доме. Правда, законы у нас о самообороне не действуют, - высказала мнение Елка.

- На одном из участков по соседству идёт стройка, почти через забор. Возможно, кто-нибудь из строительной бригады хотел пролезть втихую, но напоролся на хозяйку. Так, кстати, Михаила Круга убили.

Очень надеюсь, что следствие разберётся, - написал Михаил.

- Убивать-то зачем было? - недоумевает Елена.

Самое распространенное мнение - что это все-таки было убийство из-за денег. Многие пользователи соцсетей уверены: главврач Искитима достаточно богатый человек, чтобы преступники захотели его ограбить и замести следы убийством жены.

- Скорее всего просто хотели поживиться деньгами, а жену пытали чтобы выяснить где деньги он прячет. И то что они явились в тот момент когда он на охоте был, тоже неспроста. Значит кто-то его сдал, знал где он будет и когда. Следовательно, знали, что он крупную сумму денег хранит. Хотели бы его хлопнуть, хлопнули. А так нет, это все специально запланировано. Следаком быть не нужно, чтобы логически поразмыслить,- пишут некоторые пользователи.

Но большинство пользователей сходятся во мнении, что главврач - крайне известный в Искитиме человек, как своими положительными деяниями, так и негативными, поэтому убийство в его семье вызвало такой огромный резонанс.

- Гудит город потому, что это была жена известного искитимцам человека - Кайгородова. И гудит неспроста, потому что этот человек тоже много дров наломал, уже всем прославился, чем можно было. И я считаю, это очень интересная информация, особенно для медиков, которые сейчас наверное в предвкушении его ухода с должности, - пишут пользователи соцсети «Вконтакте».