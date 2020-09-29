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Довести до самоубийства в соцсети «ВКонтакте» пыталась парочка девушку

17:00 29.09.2020 Фото: pixabay.com
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Над ее сознанием установили контроль и подавляли ее волю. Они добились того, чтобы девушка нанесла себе глубокие порезы.

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Рязанского подростка пытались довести до самоубийства в соцсети

Октябрьский районный суд огласил приговор 22-летнему жителю города Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа и 24-летней жительнице города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Злоумышленников признали виновными в покушении на убийство. Они совместно с сообщниками в соцсети «ВКонтакте» общались с несовершеннолетней рязанкой. Над ее сознанием установили контроль и подавляли ее волю. Они добились того, чтобы девушка нанесла себе глубокие порезы. После с помощью психологических манипуляций ее убедили принять «решение о лишении себя жизни путем падения с высоты».

Замысел злоумышленники не довели до конца. Потерпевшей оказали психологическую помощь.

Мужчине назначили восемь лет колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения сроком на 1 год, его сообщнице — шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и ограничением свободы после освобождения сроком на 1 год.

Также суд обязал выплатить потерпевшей 895 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

соцсети суицид
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