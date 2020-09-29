Оштрафовали на 100 000 руб. больницу №25 из-за огромного количества пациентов с COVID-19 в Новосибирске

Новосибирская больница оштрафована из-за чрезмерного числа ковид-пациентов

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел административное дело в отношении городской клинической больницы № 25. Больница проходила по делу о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса.

Ранее в суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Городской клинической больницы № 25. Нарушения были выявлены управлением Роспотребнадзора в ходе проверки.

- Изучив материалы дела, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд признал ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, — рассказали в суде.