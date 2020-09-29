29.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Оштрафовали на 100 000 руб. больницу №25 из-за огромного количества пациентов с COVID-19 в Новосибирске

15:05 29.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Нарушения были выявлены управлением Роспотребнадзора в ходе проверки.

% name% title
Новосибирская больница оштрафована из-за чрезмерного числа ковид-пациентов

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел административное дело в отношении городской клинической больницы № 25. Больница проходила по делу о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса.

Ранее в суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Городской клинической больницы № 25. Нарушения были выявлены управлением Роспотребнадзора в ходе проверки.

- Изучив материалы дела, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд признал ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, — рассказали в суде.

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

От нас что-то скрывают?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Ростелеком» в Новосибирске поддержал волейбольный «Кубок дружбы»
15:19 29-09-2020
«Ростелеком» в Новосибирске поддержал волейбольный «Кубок дружбы»
Поздравления с Днем Людмилы 29 сентября 2020 года
15:18 29-09-2020
Поздравления с Днем Людмилы 29 сентября 2020 года
Забрали за долги Jeep Grand Cherokee приставы у сибирячки
15:16 29-09-2020
Забрали за долги Jeep Grand Cherokee приставы у сибирячки
Пожаловался на свой арест соратник Виссариона омбудсмену Татьяне Москальковой
15:15 29-09-2020
Пожаловался на свой арест соратник Виссариона омбудсмену Татьяне Москальковой
Подаст ли в отставку 71-летний главы Дагестана, обсуждают в Кремле
15:15 29-09-2020
Подаст ли в отставку 71-летний главы Дагестана, обсуждают в Кремле
Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года
15:08 29-09-2020
Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года
Оштрафовали на 100 000 руб. больницу №25 из-за огромного количества пациентов с COVID-19 в Новосибирске
15:05 29-09-2020
Оштрафовали на 100 000 руб. больницу №25 из-за огромного количества пациентов с COVID-19 в Новосибирске
Увеличат пособия на детей с 3 до 7 лет семья от Путина. Кому в первую очередь, срочно узнайте
15:03 29-09-2020
Увеличат пособия на детей с 3 до 7 лет семья от Путина. Кому в первую очередь, срочно узнайте
1 октября- Всемирный день вегетарианства. Самые известные знаменитости-вегетарианцы
15:02 29-09-2020
1 октября- Всемирный день вегетарианства. Самые известные знаменитости-вегетарианцы
Избил и изнасиловал 89-летнюю женщину молодой селянин
15:00 29-09-2020
Избил и изнасиловал 89-летнюю женщину молодой селянин