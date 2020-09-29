Как бы выглядели Пугачева и Ротару без пластики, показал известный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф

Нужно отметить, что обе певицы отрицают факт медицинского вмешательства в их внешность.

Пользователи Сети быстро отметили, что артистки выглядят как простые русские бабушки, “настоящие, а не как сейчас”

Известный пластический хирург рассказал и показал, как могли выглядеть знаменитые Пугачева и Ротару, если бы не применяли многочисленную пластику.

При этом столичный специалист Амжад Аль-Юсеф отметил, что работу над лицами звезд можно смело назвать эталонной. Того, кто занимался Софией Ротару он назвал настоящим профи.

Нужно отметить, что обе певицы отрицают факт медицинского вмешательства в их внешность.

Хирург же считает, что пластика у знаменитостей “на лицо”.

Чтобы доказать свою позицию, он сделал 2 модели — как бы на самом деле женщины выглядели в таком возрасте без хирургического вмешательства.

Пользователи Сети быстро отметили, что артистки выглядят как простые русские бабушки, “настоящие, а не как сейчас”.

Источник: glavnoe.net