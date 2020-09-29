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Почему женщинам нельзя работать 30 сентября 2020 года в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови? Все запреты светлого дня

22:21 29.09.2020 Фото: pxhere.com
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Женщины в этот день не должны заниматься тяжелой работой по дому и хозяйству, и вместо этого идут в церковь и молятся о здоровье своих детей.

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С этим днем связано много традиций, запретов и примет, а также у него есть своя история

Православные верующие 30 сентября почитают память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. С этим днем связано много традиций, запретов и примет, а также у него есть своя история.

У праздника Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья есть своя интересная и трагическая история

Мученицы были родом из Рима, и жили во втором веке. В то время правил император Адриан. София являлась благочестивой вдовой, и у нее было три дочери – Вера, Надежда и Любовь. Женщина почитала Иисуса и именно так воспитывала своих дочерей.

В те времена в Риме шла активная борьба с христианством, и когда императору стало известно о такой семье, он приказал Софии и трем ее дочерям 9, 10 и 12 лет отказаться от своей веры. Когда прозвучал отказ, то правитель приказал казнить маленьких девочек на глазах у матери.

София провела обряд захоронения своих детей по всем христианским канонам и в течение трех дней оплакивала своих детей, пока ее душа не присоединилась к дочерям.

Традициями полон день памяти Веры, Надежды, Любви и мать их Софья

В православии верующие отправляются в церковь и просят здоровья для своих детей в молитве. Если у пары не получается зачать ребенка, то можно в этот день просить послать малыша.

Чтобы в доме всегда царили гармонии и понимание, была традиция отправляться в храм и покупать три свечки. Две ставили в храме, а третью несли домой, ставили в испеченный каравай, над которым 40 раз произносилась молитва, а в утреннее время вся семья должна съесть каравай.

Для того чтобы у домочадцев была счастливая судьба, в утреннее время женщина должна проливать слезы, как София оплакивала своих дочерей.

Какие запреты есть в праздник Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья 30 сентября
Каждый церковный праздник имеет свои запреты, и православные верующие стараются их придерживаться, чтобы благополучие и счастье не отвернулось.

В день почтения памяти мучениц есть такие запреты:

не стоит устраивать шумных гуляний, так как в этот день произошло трагическое событие;
не стоит вступать в конфликты, злиться, сквернословить;
в этот день не устраивают свадьбу, а также не проводят обряда венчания, но вот устраивать помолвку считается хорошим знаком;
женщины в этот день не должны заниматься тяжелой работой по дому и хозяйству, и вместо этого идут в церковь и молятся о здоровье своих детей.
В этот день есть некоторые приметы, которые могут предсказать погоду. Если осадков 30 сентября нет, то зима будет радовать теплом. В ближайшее время можно ждать солнечной погоды, если в утренние часы наблюдается хмурое небо.

Источник: rsute.ru

вера история Любовь и мать их Софья надежда праздник традиции
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