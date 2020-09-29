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Особенное первое полнолуние 2 октября 2020 года: Что можно и нельзя делать и как просить о самом сокровенном в этот день

18:30 29.09.2020 Фото: pixabay.com
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Специалисты в области астрологии отмечают, что второй осенний месяц не будет простым, так как за 31 день состоится два полнолуния.

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Специалисты в области астрологии отмечают, что второй осенний месяц не будет простым, так как за 31 день состоится два полнолуния

Октябрь месяц является невероятным, ведь состоится сразу два полнолуния, и 2 октября 2020 года будет проходить первое. Этот период имеет сильную энергетику, и можно просить у ночного светила того, что хочется. Важно также понимать, что можно и нельзя делать в этот период.

Что будет особенного в полнолунии 2 октября

Первое полнолуние в октябре состоится в ночь с 1 на 2 октября, и по московскому времени будет проходить в 00:05. Особое влияние будет оказывать ночное светило с 1 по 4 октября.

Специалисты в области астрологии отмечают, что второй осенний месяц не будет простым, так как за 31 день состоится два полнолуния.

Полнолуние 2 октября будет проходить в знаке зодиака Овен. Легче всего этот период перенесут люди с уравновешенной психикой, которые давно определились со своими целями. У других людей могут возникать эмоциональные всплески. Связано это с тем, что когда период полной Луны проходит в знаке Овен, и в этот период могут возникать конфликтные ситуации, так как каждому человеку захочется показать свои амбиции. Каждому человеку стоит следить за своими высказываниями, чтобы не ухудшить отношения с окружающими людьми.

Что можно и нельзя делать в период полнолуния 2 октября 2020 года

Для того чтобы в период полнолуния не произошло ничего плохого, необходимо понимать, что можно делать в этот период, а чего нельзя.

Чем не стоит заниматься в период полнолуния:

не стоит инициировать конфликтные ситуации и семейные разборки;
не стоит посещать шумные вечеринки;
от потребления алкоголя лучше отказаться;

осторожность стоит соблюдать с острыми и опасными предметами;
не стоит говорить что-то, предварительно не подумав;
не стоит начинать какие-то новые дела;
дела, которые требуют внимательности и щепетильности, лучше отложить на более благоприятный период.
Есть также дела, которыми стоит заниматься в период полнолуния, ведь от них будет максимальная польза, а именно:

стоит уделить время своей семье и близким друзьям;
стоит подарить или выбросить все предметы, в которых уже нет необходимости;
если в этот период смотреть на огонь, то можно почувствовать увеличение сил и энергии;

полнолуние является прекрасным период для романтических свиданий;
стоит постараться разобраться в себе и своих мыслях.

Чего стоит попросить в полнолуние 2 октября 2020 года

В такой период можно попросить о самом сокровенном и желанном, и оно обязательно придет. Важно в полнолуние не поддаваться негативу.

Можно загадать совершенно любое желание, но важно учесть некоторые правила, чтобы оно обязательно сбылось, а именно:

касаться оно должно только одного человека, который его загадывает;
важно, чтобы желание было конкретным и его реально было осуществить;
перед тем, как просить ночное светило о выполнении желания, необходимо настроиться на позитивный лад.

Произносить желания стоит в полночь, и делать это необходимо четко и громко, и глаза нельзя отводить от ночного светила. Нельзя допустить того, чтобы кто-то услышал о желании, так как оно может не сбыться, да и рассказывать о нем никому не стоит.

Источник: rsute.ru

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