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О полном уничтожении армянского полка "Мартуни" заявили в Азербайджане

17:10 29.09.2020
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"В результате враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой доставить транспортные средства для эвакуации погибших и раненых", — сказал начальник пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргахлы.

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В Азербайджане заявили о полном уничтожении армянского полка "Мартуни"

Минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе на территории Ходжавендского района.
"В результате враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой доставить транспортные средства для эвакуации погибших и раненых", — сказал РИА Новости начальник пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргахлы.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий.

В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане ввели комендантский час и частичную мобилизацию.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

боевые действия война. уничтожение
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От редакции

Есть чем гордиться?

Аноним, 29 сентября 2020 18:02
теперь вряд ли замирятся. Если это не враньё - обычное в войнах.

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