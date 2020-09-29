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Проект строительства 7 поликлиник в Новосибирске назвали лучшим проектом государственно-частного партнерства здравоохранения в России

17:23 29.09.2020 Фото: nso.ru
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Новосибирская область стала лауреатом Национальной премии «РОСИНФРА 2019» с проектом по строительству объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи. Награда вручена в Москве министру экономического развития региона Льву Решетникову.

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До конца 2022 года в Новосибирске появится семь современных медицинских учреждений

Новосибирская область стала лауреатом Национальной премии «РОСИНФРА 2019» с проектом по строительству объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске. Награда вручена в Москве министру экономического развития региона Льву Решетникову.

В рамках VII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП», проходящего в эти дни в Москве, состоялась церемония вручения премии «РОСИНФРА 2019». Наш регион стал лауреатом в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере здравоохранения» с проектом по строительству объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске.

«Государственно-частное партнерство – это возможность привлечь инвестиции и в развитие инфраструктуры. Новосибирская область в авангарде в сфере ГЧП, мы постоянно ищем новые инструменты и механизмы. Проект строительства семи поликлиник в Новосибирске – первый проект в рамках 224 ФЗ в сфере здравоохранения среди регионов РФ. Он стал примером для всех других регионов страны», – отметил, комментируя полученную премию, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Национальная премия «РОСИНФРА» – единственная в России премия в сфере развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства. Премия проводится с 2013 года Национальным Центром ГЧП при поддержке ВЭБ.РФ, Деловой России, Торгово-промышленной палаты и Агентства стратегических инициатив. Главная задача премии – определение ключевых тенденций развития инфраструктуры в Российской Федерации и тиражирование лучших практик государственно-частного партнерства. Премия позволяет оценивать компетенции и опыт участников ГЧП, охватывает все отрасли, в которых на сегодняшний день применяются механизмы государственно-частного партнерства.

В этом году на премию поступило 107 заявок, свои предложения направили около 30 субъектов РФ. Награды вручены в 16 номинациях: среди них – лучшие проекты в транспорте, ЖКХ, здравоохранении и других отраслях социальной сферы.

Напомним, что соглашение о государственно-частном партнёрстве по реализации проекта строительства, финансирования и технического обслуживания сети современных медицинских учреждений было подписано в рамках Российского инвестиционного форума — 2019. Частным партнёром проекта после проведения конкурсных процедур определена ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС». Проект является первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России, структурированным в рамках федерального закона о государственно-частном партнерстве № 224-ФЗ.

До конца 2022 года в Новосибирске появится семь современных медицинских учреждений с общей мощностью 6467 посещений в смену. Проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и оснащение их оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование. Новая сеть медицинских учреждений позволит внедрить современные медицинские технологии, создать в перспективе региональный клинический дата-центр. Каждое из учреждений здравоохранения будет построено по индивидуальному проекту.

Напомним, что ранее Губернатор Андрей Травников отмечал, что вся программа из семи поликлиник по стоимости составляет 8 млрд рублей. Стадия активной реализации проекта уже началась. Проект реализуется под контролем Правительства Новосибирской области.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

больница гчп медицина
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