29.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

О всех выплатах пенсионерам расскажет на горячей линии ПФР с 1 по 10 октября 2020 в Бердске

18:00 29.09.2020 Фото: pixabay.com
0

В Новосибирской области проживают около 835 тысяч пенсионеров, более 102,8 тысяч пенсионеров уже достигли возраста 80 лет и старше, 79 тысяч из которых представительницы «слабого» пола.

% name% title
1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, а в России стартует уже ставшая традиционной Декада для людей старшего поколения

С 1 по 10 октября 2019 года в городе Бердске будет проходить Декада пожилых людей. В рамках Декады будет проводиться единая «прямая линия» в органах ПФР Новосибирской области. По всем вопросам установления и осуществления выплат, входящих в компетенцию Пенсионного фонда РФ, граждане могут обратиться к специалистам Управления ПФР в городе Бердске:

7 октября 2020 года с 10-00 до 12-00 по телефону 2-63-99

8 октября 2020 года с 9-00 до 16-00 по телефону 2-63-89 (в рамках

работы «горячей» линии «Осень жизни», организованной отделом социального обслуживания населения города Бердска)

В Новосибирской области проживают около 835 тысяч пенсионеров, более 102,8 тысяч пенсионеров уже достигли возраста 80 лет и старше, 79 тысяч из которых представительницы «слабого» пола.

Долгожителями в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения официально считаются граждане, достигшие возраста 90 лет, и старше. Таких в нашем регионе проживает порядка 12 с половиной тысяч человек, а более 130 пенсионеров уже отметили свой столетний юбилей либо перешагнули вековой порог.

Самой же возрастной долгожительницей региона является жительница Октябрьского района г. Новосибирска, которая родилась в октябре 1911 года. Ей на сегодняшний день уже почти 109 лет.

Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в Новосибирской области составляет 16,1 тыс. рублей. Ряд категорий граждан (например, ветераны и инвалиды войны) имеют право на получение двух пенсий одновременно.

Отделение ПФР по Новосибирской области поздравляет всех граждан элегантного возраста с праздником и желает крепкого здоровья, активного долголетия, заботы и понимания со стороны окружающих, родных и близких людей!

декада пожилых пенсионер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Позвоните?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За оправдание терроризма и призывы к терактам судят военнослужащего из Новосибирской области
18:39 29-09-2020
За оправдание терроризма и призывы к терактам судят военнослужащего из Новосибирской области
Особенное первое полнолуние 2 октября 2020 года: Что можно и нельзя делать и как просить о самом сокровенном в этот день
18:30 29-09-2020
Особенное первое полнолуние 2 октября 2020 года: Что можно и нельзя делать и как просить о самом сокровенном в этот день
"Пусть у всех девочек будут такие папы": Максим Галкин станцевал страстное танго с дочерью Лизой на видео
18:28 29-09-2020
Труп топ-менеджера газовой компании нашли в гостинице Москвы
18:25 29-09-2020
Труп топ-менеджера газовой компании нашли в гостинице Москвы
БердскВоруют трубы старого канализационного коллектора средь бела дня в Речкуновской зоне Бердска. Смотрите фото
18:03 29-09-2020
Воруют трубы старого канализационного коллектора средь бела дня в Речкуновской зоне Бердска. Смотрите фото
БердскО всех выплатах пенсионерам расскажет на горячей линии ПФР с 1 по 10 октября 2020 в Бердске
18:00 29-09-2020
О всех выплатах пенсионерам расскажет на горячей линии ПФР с 1 по 10 октября 2020 в Бердске
К чему снится рыба? 8 толкований по главным сонникам
17:48 29-09-2020
К чему снится рыба? 8 толкований по главным сонникам
За COVID-19 снова заплатят: Кто получил право на прибавки, дополнительные льготы и компенсации
17:45 29-09-2020
За COVID-19 снова заплатят: Кто получил право на прибавки, дополнительные льготы и компенсации
Госпитализировали с COVID-19 за неделю 8 депутатов Госдумы
17:30 29-09-2020
Госпитализировали с COVID-19 за неделю 8 депутатов Госдумы
7 топовых смартфонов для фото и видеосъемки в 2020 году 1
17:29 29-09-2020
7 топовых смартфонов для фото и видеосъемки в 2020 году