Госпитализировали с COVID-19 за неделю 8 депутатов Госдумы

Всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела.

"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов. Вас информирую. Всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.

"Еще раз прошу вас соблюдать меры предосторожности, выполнять все требования", - обратился он к парламентариям.

Источник: РИА Новости