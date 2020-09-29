Воруют трубы старого канализационного коллектора средь бела дня в Речкуновской зоне Бердска. Смотрите фото

Местные жители вышли на улицу, чтобы остановить «беспрдел», бердские коммунальщики срочно выехали на место. Если понадобится, подключат полицию.

Чугунные трубы, принадлежащие бердскому КБУ, приготовили для вывоза

В Речкуновской зоне Бердска во вторник, 29 сеняября, начали выкапывать трубы. На ул. Железнодорожную приехал экскаватор и быстро роет.

Местные жители заподозрили неладное. По их словам, в этом месте проходит старый коллектор, который не действует. И тянется трубопровод от самого Бердска в Академгородок.

Около 16.00 жители ул. Железнодорожной вышли к месту раскопок, чтобы помешать. Кроме того, речкуновцы возмущены тем, что копатели изуродовали им дорогу тяжелой техникой, выкорчевывают деревья

Замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что раскопки, скорее всего ведутся незаконно.

- Это старый коллектор — трубы чугунные. Он принадлежит нам. И КБУ там сегодня никаких работ не ведет, - прокомментировал Алексеенко, предположив, что происходит хищение.

На место он отправил своих людей, чтобы прояснить ситуацию. Если понадобится, подключат полицию.

Подробности - в ближайшее время.