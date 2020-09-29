Маршрутка №17 с пассажирами протаранила легковушку на аварийно-опасном перекрёстке в Бердске

По словам водителя пассажирской «ГАЗели», пассажиры не пострадали.

ДТП с участием представителя общественного транспорта случилось сегодня, 29 сентября, на пересечении улиц Красная Сибирь и Боровая в районе микрорайона Молодёжный около 16 часов. Маршрутная «ГАЗель» с бортовым №17 ехала по Красной Сибири в сторону Микрорайона.

По словам её водителя, легковая «Тойота Камри» выезжала со второстепенной Боровой ему наперерез. Избежать столкновения маршрутчику не удалось. В результате маршрутка жёстко припечатала легковушку в левый бок. От удара водитель «Тойоты» был немного травмирован. С рассечённой бровью он объяснил сотрудникам ГИБДД, подъехавшим на место происшествия, что его визави на пассажирской «ГАЗели», по его мнению, превысил скоростной режим.

Что решат правоохранители, в настоящее время сайту «Свидетель» неизвестно, хоть и легко прогнозируемо. Известно, со слов водителя маршрутки, что никто из пассажиров, находившихся в салоне его транспортного средства, ни он сам в аварии не пострадал.

Пассажиры пересели и продолжили путь другим попутным общественным транспортом. Благо, автобусная остановка находится в двадцати метрах от места происшествия.