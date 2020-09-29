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Труп топ-менеджера газовой компании нашли в гостинице Москвы

18:25 29.09.2020 Фото: Википедии
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Дмитрий Красюк жил в гостинице "Украина" больше двух недель. Его мертвым обнаружил личный лечащий врач примерно через 12 часов после смерти. Причина смерти выясняется.

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В Москве нашли мертвым топ-менеджера газовой компании, сообщил источник

Заместитель гендиректора нефтегазовой компании "Вега-газ" найден мертвым в московской гостинице "Украина", сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло еще на выходных, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

"Дмитрия Красюка нашли мертвым в его номере в гостинице "Украина" в воскресенье утром. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина работал заместителем генерального директора компании "Вега Газ", разработчика и производителя систем автоматического управления объектов нефтегазового сектора.

Красюк жил в гостинице больше двух недель. Его тело нашел его личный лечащий врач примерно через 12 часов после смерти. Причина смерти выясняется.

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