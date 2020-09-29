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За оправдание терроризма и призывы к терактам судят военнослужащего из Новосибирской области

18:39 29.09.2020 Фото: pixabay.com
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Следственный комитет направил дело с утвержденным обвинительным заключением в Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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Судит "террориста" будет военный суд

В Новосибирской области перед судом предстанет житель областного центра, обвиняемый в призывах и публичном оправдании терроризма. Об этом 29 сентября сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР  Анастасия Кулешова.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации, либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемый, находясь на своем рабочем месте, посредством своего мобильного телефона в чате одного из мессенджеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал сообщения и комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

-Все материалы были в свободном доступе для неограниченного круга лиц. В рамках расследования проведена лингвистическая экспертиза, по заключению которой размещенные обвиняемым материалы содержат признаки побуждения, в том числе призывы, к осуществлению террористической деятельности, - уточнила Кулешова.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

мессенджер оправдание терроризма призывы теракт экспертиза Анастасия Кулешова
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