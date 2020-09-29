Во взятке в 1,5 млн рублей по делу о подпольном казино подозревают экс-главу отдела СКР Новосибирска

Юрия Лущенкова отпустили из-под стражи под домашний арест. Один из его подельников-адвокатов остается в СИЗО.

Экс-главу отдела новосибирского СКР освободили из-под стражи в зале суда

Железнодорожный районный суд не продлил арест экс-главе отдела новосибирского регуправления СК РФ Юрию Лущенкову, хотя следствие ходатайствовало о продлении срока содержания в СИЗО. Вместо этого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 ноября.

«Лущенков освобожден из-под стражи в зале суда. Постановление не вступило в законную силу», - говорится в сообщении суда.

Также была изменена мера пресечения на домашний арест еще одному подозреваемому — адвокату Олегу Чижикову. Третьего фигуранта дела Алексея Тишкевича оставили в СИЗО еще на два месяца.

Лущенков был задержан зимой этого года. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 1,5 млн рублей. 1 февраля Железнодорожный районный суд постановил заключить под стражу Лущенкова и двух адвокатов, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве.

Дело связано с получением взятки за информацию об объеме доказательств, собранных следователями на организатора сети нелегальных казино.