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Учительница с топором пришла на урок к второклассникам: принесла наглядное пособие

19:32 29.09.2020 Фото: pixabay.com
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Министерство образования Сахалина не оценило новаторство педагога и начало проверку. Инцидентом заинтересовалась и прокуратура.

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На Сахалине учительница литературы пришла к второклассникам с топором

Учительница литературы в сахалинском городе Оха пришла на урок к второклассникам с топором в качестве "наглядного пособия", сообщили в Министерстве образования региона.

Ведомство начало проверку, подчеркнув, что такие наглядные пособия недопустимы.
Накануне в СМИ появилось обращение матери одного из учащихся. По ее словам, сын боится ходить в школу после того, как педагог достала из пакета топор, когда ребенок ошибся в ударении при чтении.

Охинский отдел прокуратуры также начал проверку.

Как выяснилось, инструмент она использовала в качестве наглядного пособия к сказке «Каша из топора». Однако креатив преподавателя не оценили и областное Министерство образования начало проверку.

В ходе мероприятия выяснилось, что никаких угроз со стороны учителя в адрес учеников не было. Родители школьников свои претензии также не высказывали.

Но в ведомстве не оценили использование подобной практики. Там назвали ее неприемлемой и отметили, что весь необходимый инвентарь и материально-техническая база есть в самой школе. Произошедшее в министерстве взяли на контроль.

Ранее стало известно, что собственную проверку начала городская прокуратура, чтобы оценить соблюдение законодательства об образовании и обеспечении безопасности школьников во время уроков.

Изначально сообщение про топор в школе появилось в социальных сетях. Там распространялась аудиозапись от якобы мамы второклассника. Женщина пожаловалась, что учительница угрожала ее ребенку топором из-за того, что он плохо читает. Эту информацию после опровергли в администрации города. Там отметили, что родители школьников претензий к преподавателю не имели.

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