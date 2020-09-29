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Снял запрет на покупку онкопрепарата «Винкристин» Мишустин. Читай постановление

19:47 29.09.2020 Фото: pexels.com
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Лекарство против лейкоза и других видов рака отныне включено в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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Правительство сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата
Сюжет: Онкология
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Снял запрет на покупку онкопрепарата «Винкристин» Мишустин. Читай постановлениеПервый в истории вылечившийся от ВИЧ человек болен раком последней стадииЕщё 303 новостей

Препарат для лечения лейкоза и других онкологических заболеваний «Винкристин» будут допускать к госзакупкам без ограничений. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщили 29 сентября на сайте кабмина.

«Винкристин» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Медикаменты из этого списка, которые изготавливаются за рубежом, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.

В случае с «Винкристином» такое ограничение мешало эффективному лечению: смена препарата могла привести к ухудшению состояния пациента с быстропрогрессирующим заболеванием, требующим стабильной терапии.

Решение стало очередным шагом по совершенствованию процедуры госзакупки медикаментов. Ранее Правительство сняло ограничения на приобретение девяти препаратов, которые применяют при лечении злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей у детей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 сентября 2020 г. № 1550
МОСКВА
О внесении изменения в приложение к постановлению
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Дополнить приложение к постановлению Правительства
Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289 "Об ограничениях и
условиях допуска происходящих из иностранных государств
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, № 49, ст. 6981; 2020, № 33, ст. 5378) пунктом 10
следующего содержания:
"10. Винкристин".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и действует по 31 декабря 2021 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

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