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Какие поблажки даст несовершеннолетним самозанятым правительство РФ?

20:06 29.09.2020 Фото: pexels.com
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В 2020 году «налоговый капитал» в размере одного МРОТ в дополнение к стандартному вычету в 10 тыс. рублей предоставлялся всем самозанятым в качестве меры поддержки в коронавирус.

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Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о дополнительном налоговом вычете для самозанятых до 18 лет

Молодые люди до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, могут получить право на дополнительный налоговый вычет. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщается на сайте правительства.

Речь идёт о предоставлении дополнительного «налогового капитала» в размере одного МРОТ – 12 130 рублей. В результате общая сумма льготы с учётом стандартного вычета в 10 тыс. рублей составит для них 22 130 рублей. Эти деньги можно будет тратить на уплату будущих налогов.

Законопроект подготовлен Минфином по поручению Президента России Владимира Путина.

Ранее в этом году «налоговый капитал» в размере одного МРОТ в дополнение к стандартному вычету в 10 тыс. рублей предоставлялся всем самозанятым в качестве меры поддержки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Вычет может использоваться самозанятыми для уменьшения налога до конца 2020 года.

С 1 июля география применения специального налогового режима для самозанятых расширилась. Он стал доступен во всех регионах нашей страны. Кроме того, минимальный возраст граждан, которые могут пользоваться таким режимом, был снижен с 18 до 16 лет.

Сегодня в России уже более одного миллиона официально зарегистрированных самозанятых. Почти 40% из них за последние полтора года не декларировали свои доходы.

коронавирус меры поддержки налоговый вычет поправки
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