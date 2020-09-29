Оштрафовали за превышение числа больных с COVID-19 госпиталь в Новосибирске

COVID-госпиталь оштрафовали за превышение допустимого числа больных

В Новосибирске городскую клиническую больницу (ГКБ) N25 оштрафовали за превышение допустимого числа пациентов c COVID-19 и с подозрением на него. Об этом сообщили в Калининском районном суде.

Больницу признали виновной в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Кроме превышение числа пациентов были выявлены и другие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Суд постановил наложить на больницу штраф в размере 100 тыс. рублей.