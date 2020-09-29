29.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Оштрафовали за превышение числа больных с COVID-19 госпиталь в Новосибирске

20:47 29.09.2020 Фото: Nso.ru
1 1

Суд постановил наложить на городскую клиническую больницу №25 штраф в размере 100 тыс. рублей.

% name% title
COVID-госпиталь оштрафовали за превышение допустимого числа больных

В Новосибирске городскую клиническую больницу (ГКБ) N25 оштрафовали за превышение допустимого числа пациентов c COVID-19 и с подозрением на него. Об этом сообщили в Калининском районном суде.

Больницу признали виновной в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Кроме превышение числа пациентов были выявлены и другие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Суд постановил наложить на больницу штраф в размере 100 тыс. рублей.

COVID-19 госпиталь коронавирус нарушения пациент штраф
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Надо было оставить больных на улице?

Covid-19, 29 сентября 2020 21:19
Так ведь за каждого типа "заболевшего" барановирусом сейчас больницам выделяются нехилые суммы, вот и постарались ребятки, подняли статистику..

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продлить на месяц "коронаврусные" выплаты медикам приказал Путин
21:35 29-09-2020
Продлить на месяц
Как бы выглядели Пугачева и Ротару без пластики, показал известный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф
21:26 29-09-2020
Как бы выглядели Пугачева и Ротару без пластики, показал известный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф
Горит гостиница "Империал" в центре Новосибирска. Пожарные ищут людей в задымленном здании
21:15 29-09-2020
Горит гостиница
Как и когда увеличат выплаты на детей от 3 до 7лет, объявил Минтруд
21:07 29-09-2020
Как и когда увеличат выплаты на детей от 3 до 7лет, объявил Минтруд
Путин: "Аккуратно и тактично" говорить людям о резком росте заболеваемости COVID-19 1
20:59 29-09-2020
Путин:
Оштрафовали за превышение числа больных с COVID-19 госпиталь в Новосибирске 1
20:47 29-09-2020
Оштрафовали за превышение числа больных с COVID-19 госпиталь в Новосибирске
5 угроз пенсионерам: как живут на пенсии в России по сравнению с другими странами 1
20:37 29-09-2020
5 угроз пенсионерам: как живут на пенсии в России по сравнению с другими странами
Сбросили с высотки 17-летнего юношу. СК возбудил дело об убийстве
20:23 29-09-2020
Сбросили с высотки 17-летнего юношу. СК возбудил дело об убийстве
Какие поблажки даст несовершеннолетним самозанятым правительство РФ?
20:06 29-09-2020
Какие поблажки даст несовершеннолетним самозанятым правительство РФ?
Снял запрет на покупку онкопрепарата «Винкристин» Мишустин. Читай постановление
19:47 29-09-2020
Снял запрет на покупку онкопрепарата «Винкристин» Мишустин. Читай постановление