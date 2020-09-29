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Путин: "Аккуратно и тактично" говорить людям о резком росте заболеваемости COVID-19

20:59 29.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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Голикова призвала "жестко соблюдать" масочный режим, социальное дистанцирование и другие меры безопасности, чтобы не пришлось вновь вводить те ограничения, которые были весной.

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Владимир Путин провел совещание по коронавирусу с членами правительства 29 сентября

Владимир Путин обсудил рост заболеваемости COVID-19 на совещание с членами правительства 29 сентября в режиме видеоконференции.

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 вырос в России в 1,7 раза, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что показатель увеличился с 3,1 до 5,5 случая на 100 тысяч человек.

Основной суточный прирост заболеваемости фиксируют в Москве, добавила вице-премьер.

"Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях", — подчеркнула Голикова.

В этой связи она призвала "жестко соблюдать" масочный режим, социальное дистанцирование и другие меры безопасности, чтобы не пришлось вновь вводить те ограничения, которые были весной.

По данным правительства, сегодня порядка 23-25% случаев приходится на бессимптомные формы заболевания, 75-77% — на заболевания с клиническими проявлениями.

"Тяжелые формы составляют 2,6-2,7%, чуть возросли легкие формы течения заболевания — на 1,2%, и среднетяжелые формы — на 0,7%", — добавила Голикова.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что реальную ситуацию с коронавирусом нужно объяснять людям аккуратно и тактично, но настойчиво.

От подчеркнул, что ограничения уже надоели гражданам, но они не всегда верят в то, что мир столкнулся с опасным противником.

"То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, — это тоже не новая ситуация, так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому варианту и к любому развитию ситуации", — добавил президент.
В ходе совещания Голикова также предложила перейти на доплаты медработникам, работающим с пациентами с коронавирусом, по фактически отработанному времени. По ее словам, в медицинском сообществе считают это справедливым.

Путин, в свою очередь, отметил, что ничего не имеет против, но предложил сохранить на октябрь действующий режим, когда медработникам платят за сам факт работы с пациентам с COVID-19.

Дословно

Путин В. В.: Татьяна Алексеевна, по поводу ситуации, которую Вы обрисовали и которая складывается сейчас и в столице, и в стране в целом с COVID. Что в этой связи хочу сказать? Конечно, маски, социальная дистанция, тому подобное, тем более изоляция, определённые и известные ограничения по местам учёбы, работы, безусловно, это всё людям надоело, и я их прекрасно понимаю.

Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, поэтому и не всегда верят в то, что мы столкнулись, весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболевания, и COVID не в последнюю очередь, являются таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом. Повторяю, люди часто этого не чувствуют, но мы с вами это знаем. Поэтому наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней, власти и управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты.

Я надеюсь, что мы так и будем действовать, имею в виду, что уже достаточно давно мною было принято решение значительную часть компетенций при решении вопросов, связанных с борьбой с COVID, передать на региональный уровень при сопровождении со стороны федерального центра: методическом сопровождении, административном, научном. До сих пор у нас это всё хорошо получалось. Надеюсь, что и дальше мы будем действовать в таком же режиме.

То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, – это тоже не новая ситуация. Так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому варианту и к любому развитию ситуации.

COVID-19 коронавирус меры безопасности режим рост заболеваемости число заболевших Владимир Путин Татьяна Голикова
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От редакции

Все начинается снова, как весной?

Covid-19, 29 сентября 2020 21:14
Аккуратно и тактично врать людям о росте заболеваемости барановирусом...

Вон, Всемирный банк уже давно распланировал загон населения земного шара в стойло карантина по ковид-19 аж до 2025 года!

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