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Как и когда увеличат выплаты на детей от 3 до 7лет, объявил Минтруд

21:07 29.09.2020 Фото: pixabay.com
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Планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка при определенных условиях.

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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей
Сюжет: Все пособия Путина
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Как и когда увеличат выплаты на детей от 3 до 7лет, объявил МинтрудУвеличат пособия на детей с 3 до 7 лет семья от Путина. Кому в первую очередь, срочно узнайтеЕщё 316 новостей

Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда.

В министерстве напомнили, что в 2020 году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На нее в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются свыше 3,8 миллиона детей.

"Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума. Такой шаг потребует дополнительно почти 95 млрд рублей", - сообщили в Минтруде.

Ранее на встрече с сенаторами президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство России должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума. Он также попросил при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера выплаты на детей от 3 до 7 лет для ряда семей, начиная с 2021 года.

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