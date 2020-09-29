Горит гостиница "Империал" в центре Новосибирска. Пожарные ищут людей в задымленном здании

Тушение осложняется интенсивным распространением огня, рядом с гостиницей расположен магазин мебели и ещё одно административное здание. Также на месте происшествия расположено большое количество силовых электропроводов.

Гостиничный комплекс на ул. Романова полыхает

В Новосибирске вечером 29 сентября произошло возгорание в гостиничном комплексе «Император». Тушение осложнялось интенсивным распространением огня, рядом с гостиницей находятся магазин мебели и ещё одно административное здание. Также на месте происшествия расположено большое количество силовых электропроводов.

Сотрудники полиции и Росгвардии для обеспечения безопасности перекрыли съезд с улицы Фабричная на Ипподромскую. Также там дежурят медики для оказания экстренной помощи при необходимости.

В настоящий момент пожар локализован, но на месте продолжают работать сотрудники специальных служб. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.

Усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений стянута к месту крупного пожара в здании гостиничного комплекса в центре Новосибирска. На месте развёрнут штаб пожаротушения. Сотрудники МЧС России реагируют по повышенному третьему рангу из пяти возможных. По оперативной информации пострадавших нет.

Сообщение о пожаре на ул. Романова в Центральном районе столицы Новосибирской области поступило в оперативную службу 29 сентября в 18:50 (вр. местн.). По прибытии первых пожарных расчётов установлено, что горит фасад здания гостиничного комплекса. В настоящий момент на ликвидацию возгорания задействовано 50 человек личного состава и 16 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, в том числе высотной. Внутри гостиницы звенья газодымозащитной службы осуществляют проверку на наличие людей. По предварительным данным постояльцы объекта эвакуировались самостоятельно.

Тушение огня осложняется интенсивным распространением огня, рядом с гостиницей расположен магазин мебели и ещё одно административное здание. Также на месте происшествия расположено большое количество силовых электропроводов.

Сотрудники полиции и Росгвардии для обеспечения безопасности граждан ограничили движение на местности. Съезд с ул. Фабричная на ул. Ипподромская в сторону автовокзала временно перекрыт. Также на месте дежурят кареты скорой помощи для оказания экстренной помощи при необходимости.

Работа по ликвидации пожара продолжается, осуществляется дальнейшее наращивание сил и средств.