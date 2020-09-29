29.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Горит гостиница "Империал" в центре Новосибирска. Пожарные ищут людей в задымленном здании

21:15 29.09.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
0

Тушение осложняется интенсивным распространением огня, рядом с гостиницей расположен магазин мебели и ещё одно административное здание. Также на месте происшествия расположено большое количество силовых электропроводов.

% name% title
Гостиничный комплекс на ул. Романова полыхает

В Новосибирске вечером 29 сентября произошло возгорание в гостиничном комплексе «Император». Тушение осложнялось интенсивным распространением огня, рядом с гостиницей находятся магазин мебели и ещё одно административное здание. Также на месте происшествия расположено большое количество силовых электропроводов.

Сотрудники полиции и Росгвардии для обеспечения безопасности перекрыли съезд с улицы Фабричная на Ипподромскую. Также там дежурят медики для оказания экстренной помощи при необходимости.

В настоящий момент пожар локализован, но на месте продолжают работать сотрудники специальных служб. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.

Усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений стянута к месту крупного пожара в здании гостиничного комплекса в центре Новосибирска. На месте развёрнут штаб пожаротушения. Сотрудники МЧС России реагируют по повышенному третьему рангу из пяти возможных. По оперативной информации пострадавших нет.

Сообщение о пожаре на ул. Романова в Центральном районе столицы Новосибирской области поступило в оперативную службу 29 сентября в 18:50 (вр. местн.). По прибытии первых пожарных расчётов установлено, что горит фасад здания гостиничного комплекса. В настоящий момент на ликвидацию возгорания задействовано 50 человек личного состава и 16 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, в том числе высотной. Внутри гостиницы звенья газодымозащитной службы осуществляют проверку на наличие людей. По предварительным данным постояльцы объекта эвакуировались самостоятельно.

Тушение огня осложняется интенсивным распространением огня, рядом с гостиницей расположен магазин мебели и ещё одно административное здание. Также на месте происшествия расположено большое количество силовых электропроводов.

Сотрудники полиции и Росгвардии для обеспечения безопасности граждан ограничили движение на местности. Съезд с ул. Фабричная на ул. Ипподромская в сторону автовокзала временно перекрыт. Также на месте дежурят кареты скорой помощи для оказания экстренной помощи при необходимости.

Работа по ликвидации пожара продолжается, осуществляется дальнейшее наращивание сил и средств.

% name% title
Открытый огонь потушили
горит гостиница дым магазин мебели полыхает тушили эвакуировали ГУ МЧС по НСО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бизнес сгорел?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продлить на месяц "коронаврусные" выплаты медикам приказал Путин
21:35 29-09-2020
Продлить на месяц
Как бы выглядели Пугачева и Ротару без пластики, показал известный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф
21:26 29-09-2020
Как бы выглядели Пугачева и Ротару без пластики, показал известный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф
Горит гостиница "Империал" в центре Новосибирска. Пожарные ищут людей в задымленном здании
21:15 29-09-2020
Горит гостиница
Как и когда увеличат выплаты на детей от 3 до 7лет, объявил Минтруд
21:07 29-09-2020
Как и когда увеличат выплаты на детей от 3 до 7лет, объявил Минтруд
Путин: "Аккуратно и тактично" говорить людям о резком росте заболеваемости COVID-19 1
20:59 29-09-2020
Путин:
Оштрафовали за превышение числа больных с COVID-19 госпиталь в Новосибирске 1
20:47 29-09-2020
Оштрафовали за превышение числа больных с COVID-19 госпиталь в Новосибирске
5 угроз пенсионерам: как живут на пенсии в России по сравнению с другими странами 1
20:37 29-09-2020
5 угроз пенсионерам: как живут на пенсии в России по сравнению с другими странами
Сбросили с высотки 17-летнего юношу. СК возбудил дело об убийстве
20:23 29-09-2020
Сбросили с высотки 17-летнего юношу. СК возбудил дело об убийстве
Какие поблажки даст несовершеннолетним самозанятым правительство РФ?
20:06 29-09-2020
Какие поблажки даст несовершеннолетним самозанятым правительство РФ?
Снял запрет на покупку онкопрепарата «Винкристин» Мишустин. Читай постановление
19:47 29-09-2020
Снял запрет на покупку онкопрепарата «Винкристин» Мишустин. Читай постановление