Сбежавшую с сумкой золота на 5 млн рублей продавщицу новосибирского ювелирного магазина задержали в Саратове

Ее обнаружили на съемной саратовской квартире и этапировали в Новосибирск. Суд арестовал подозреваемую в краже золотых украшений.

Продавщица обчистила ювелирный магазин, в котором работала в Новосибирске

Сотрудники полиции Новосибирска совместно с коллегами из Саратовской области задержали подозреваемую в краже золотых изделий. Об этом 29 сентября сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

25 августа 2020 года в Отдел полиции «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление директора одного из ювелирных салонов о краже ювелирных изделий. Мужчина рассказал, что когда утром он приехал в салон для сверки товаров, то обнаружил отсутствие золотых изделий на общую сумму около 5 млн рублей. Женщине-продавцу, которая накануне работала в магазине, он дозвониться не смог и обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили, что кражу совершила 29-летняя продавщица указанного ювелирного салона, которая после этого скрылась в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемая была объявлена в федеральный розыск.

25.09.2020 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела полиции «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску совместно с оперативниками ГУ МВД России по Саратовской области подозреваемая была задержана на съемной квартире в г. Саратове, а 28.09.2020 доставлена в Отдел полиции «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску.

В отношении подозреваемой судом Октябрьского района города Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение похищенных золотых изделий устанавливается