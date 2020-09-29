Задавил насмерть грузовик Volvo 61-летнего пешехода в Новосибирской области

Человек переходил дорогу в темное время суток и в неположенном месте. Он скончался на месте от полученных травм. ГИБДД выясняет обстоятельства смертельного ДТП.

Пешеход не дошел до "зебры"

Смертельное ДТП произошло вечером 29 сентября в Новосибирской области, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в региональном управлении МВД.

- Около 21.00 во вторник в Мошковском районе недалеко от Мошкова водитель 1961 года рождения следовал на грузовом автомобиле "Вольво" совершил наезд на пешехода. Мужчина 1959 года рождения скончался на месте от полученных травм. По предварительной информации, он переходит проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.