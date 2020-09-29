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Как вам мэр? Оценить работу главы предлагает власть жителям Бердска

23:06 29.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей унитарных предприятий и учреждений проводится по указу президента.

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Евгений Шестернин стал мэром Бердска в ноябре 2015 года

Администрация Бердска предлагает горожанам оценить работу органов власти.

Оценка населением проводится в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Цель опроса – оценка удовлетворенности населения деятельностью:

- руководителей органов местного самоуправления;

- руководителей унитарных предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению.

Деятельность руководителей ОМСУ предлагается оценить по трем критериям:

- удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания;

- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог;

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения.

К участию в опросах приглашаются жители Бердска, постоянно проживающие на территории города, передает пресс-центр мэрии.

Перейти к опросу об оценке эффективности об эффективности деятельности руководителей ОМСУ.

власть мэр население опрос
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От редакции

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Аноним, 29 сентября 2020 23:36
Мэр неэффективен!Его работу для жителей города,под микроскопом нужно рассматривать!Че он там сидит в этой мэрии,непонятно?То замерзаем,то воды нет,то света,в городе грязно и неухоженно,особенно внутриквартальные территории,все разбомбленно!дороги не в лучшей форме.закатывают в асфальт в авральном режиме те участки,где должен проехать губер с проверкой.Короч. мрак!Пусть в СМИ отчитается перед жителями.

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