Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Вакансии для жителей Бердска. Новосибирская птицефабрика приглашает на работу: Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие. Новосибирская птицефабрика ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: -водитель ( кат.С,D,E) график сменный, з/п 25 000-40 000руб. -тракторист, график сменный, з/п 25000руб. -водитель погрузчика, 5/2, 28-30000руб. -мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб. -мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 35000руб. -мастер КИПиА, 5/2 , 18000руб. -ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб. -бухгалтер,5/2, з/п 24 000руб. -лаборант, график 5/2, з/п 18800руб. -повар, график с 07.00 lj 16.00), з/п 20700руб. -оператор 1С, сменный, з/п 24500руб. -учетчик, график 2/2, з/п 30 000руб. -бухгалтер-калькулятор,5/2, с 7.00 до 16.00, з/п 25 00руб. -прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб. -укладчик-упаковщик, сменный, з/п 28000руб. -рабочие на производство, график 2/2, з/п 30-32000руб. -рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20.00 до 08.00), з/п 26000руб. -оператор птицефабрик и механизированнных ферм, график 5/2 скользящий, з/п от 20000руб. -птицевод, график скользящий 5/2, з/п 20000руб. -санитар ветеринарный, график сменный,19000руб -электрогазосварщик, график 5/2, з/п 20 570руб. -электрослесарь, 5/2, з/п 26000руб. -слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 34 100руб. -слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 24 000 - 31 200руб. -столяр-строитель, 5/2, з/п 20 000руб. -плиточник-мозаичник, 5/2, з/п 20 000руб. -маляр строительный,5/2, з/п 20 000руб. -плотник-бетонщик, 5/2, 20 000 руб. -грузчик, график 5/2, з/п 20000руб. -продавец, график 7/7 с 08.00 до 20.00, з/п 20 000-22 000руб. -автомойщик, 5/2, з/п 19 500руб. -оператор на проведение дезинфекций автотранспорта, график 5/2, 21840руб. -кладовщик, 5/2; 2/2, з/п 22800руб. Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам: 8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10 Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельниково, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка. ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА. Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

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