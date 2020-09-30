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Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

09:36 30.09.2020 Фото: freeimages.com
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Прошло лето, закончилась изоляция. Вы очень долго были дома, наблюдали за своими питомцами. Поделитесь впечатлениями.

Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»Ещё 68 новостей

Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «И это мой питомец» опубликуем на сайте курьер-среда.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в октябре в одном из номеров газеты опубликуем проект «И это мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «И это мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты и сайта мы разметим альбом «И это мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 октября 2020 года. Ждем!

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Анастасия Лавриненко, мой кот Степан
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Анастасия Лавриненко, мои птенчики
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Маргарита Кутлина

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Наталья Вирт, Мопс Клёпа 1,5 года
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Елена Гонташевская, кот Кипиш
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Антонова Нина Романовна, собака Ляля
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Борман и Антон
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Елена Гонташевская, собака Тяпа
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Инна Тюменцева, Муха и Тимоха
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Ирина Николаевна, пес Лилу
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Ирина Николаевна
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Ирина Смирнова, Спартак и Король
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Карпова Наталья, кошка Масяня и собачка породы гриффон Ёшка
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Кутепова Мария, Мейн кун Билли
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Малороссиянова Наталья, кот Астор
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Малороссиянова Наталья, пес Ричард
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Наш любимый любимец - французский бульдог Дэдди, 7 лет
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Полина Нестерова, кошки - Буся и Юки
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Рита Андреева, собака Боня, кот Том
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Татьяна Власова
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Юлия Зверева, пес Ватсон
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Лорд и Якупова Софья
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Наталья Федоринова, попугай Гоша и кот Серый
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Оксана Баранова, Тимофей и Бусинка
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Алена Савинова, Рыжик и Пушок
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Демиденко Елена, кот Семен
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Демиденко Елена, собака Цезарь
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Наталья Захарова, Кошечки Ева и Никуша
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Петренко Полина, кошка Майка
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Семенов Геннадий, Бося и Умка
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Светлана Кудряшова, кошка Серафима
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Анна Глагольева, Тигрис и Пиксель
проект «И это мой питомец» фотомарафон
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От редакции

У вас какой питомец?

Аноним, 08 сентября 2020 20:59
Можно я пришлю фотки с хозяевами и их гадящим на детской площадке питомцем?
Аноним, 10 сентября 2020 10:44
А фото с авто на детской площадке не пришлёте? Или с гадящими алкашами тоже на детской площадке тоже ждём.
Местная Алкота, 29 сентября 2020 13:41
Не надо "грязи", мы приучены к туалету! Чуть что, сразу алкаши во всем виноваты, на себя посмотрите.
Анна, 25 сентября 2020 14:22
И с гадящими детьми на детской площадке или под окнами яжматерей. Они ж дети, у них другие выделения.

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