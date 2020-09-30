Православные праздники 2020. Однодневные и многодневные посты

Пасха (Светлое Христово Воскресенье) — 19 апреля 2020 года
Двунадесятые непереходящие праздники
7 января — Рождество Христово
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы
Двунадесятые переходящие праздники в 2020 году
12 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
28 мая — Вознесение Господне
7 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница)
Великие праздники с постоянной датой
14 января — Обрезание Господне
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — Праздник Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
Православные посты в 2020 году
Многодневные посты
Рождественский пост: с 28 ноября 2019 года по 6 января 2020 года
С 28 ноября по 1 января включительно — нестрогий.
Со 2 января по 6 января — строгий.
Великий пост: со 2 марта по 18 апреля
Успенский пост: с 14 августа по 27 августа
Однодневные посты
Среда и пятница: в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок.
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) — 18 января
Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября
Воздвижение Креста Господня — 27 сентября
Источник: pobedonosec-georgy.ru