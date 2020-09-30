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Православные праздники 2020. Однодневные и многодневные посты

17:41 30.09.2020 Фото: pxhere.com
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С 28 ноября по 1 января - многодневный нестрогий пост.

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Православные праздники и посты

Пасха (Светлое Христово Воскресенье) — 19 апреля 2020 года

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января — Рождество Христово

19 января — Крещение Господне (Святое Богоявление)
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники в 2020 году

12 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
28 мая — Вознесение Господне
7 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница)

Великие праздники с постоянной датой

14 января — Обрезание Господне
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — Праздник Святых первоверховных апостолов Петра и Павла

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Православные посты в 2020 году

Многодневные посты

Рождественский пост: с 28 ноября 2019 года по 6 января 2020 года
С 28 ноября по 1 января включительно — нестрогий.
Со 2 января по 6 января — строгий.

Великий пост: со 2 марта по 18 апреля

Петров пост: с 15 июня по 11 июля
Успенский пост: с 14 августа по 27 августа

Однодневные посты

Среда и пятница: в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок.
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) — 18 января
Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября
Воздвижение Креста Господня — 27 сентября

Источник: pobedonosec-georgy.ru

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