Православные праздники 2020. Однодневные и многодневные посты

С 28 ноября по 1 января - многодневный нестрогий пост.

Православные праздники и посты

Пасха (Светлое Христово Воскресенье) — 19 апреля 2020 года

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января — Рождество Христово



19 января — Крещение Господне (Святое Богоявление)15 февраля — Сретение Господне7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы19 августа — Преображение Господне28 августа — Успение Пресвятой Богородицы21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы27 сентября — Воздвижение Креста Господня4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники в 2020 году

12 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

28 мая — Вознесение Господне

7 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница)

Великие праздники с постоянной датой

14 января — Обрезание Господне

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи

12 июля — Праздник Святых первоверховных апостолов Петра и Павла



11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи14 октября — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Православные посты в 2020 году

Многодневные посты

Рождественский пост: с 28 ноября 2019 года по 6 января 2020 года

С 28 ноября по 1 января включительно — нестрогий.

Со 2 января по 6 января — строгий.

Великий пост: со 2 марта по 18 апреля



Петров пост: с 15 июня по 11 июляУспенский пост: с 14 августа по 27 августа

Однодневные посты

Среда и пятница: в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок.

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) — 18 января

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября

Источник: pobedonosec-georgy.ru