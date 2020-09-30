Точный церковный календарь на октябрь 2020 года: Когда Покров Пресвятой Богородицы?

Чтобы не запутаться, какой сегодня церковный праздник – стоит держать под рукой церковный православный календарь на октябрь 2020.

Православные праздники, дни памяти в октябре

Православные праздники, дни памяти в октябре.

Православные праздники 1 октября

Икон Божией Матери Молченской («Целительница»), Старорусской.

Православные праздники 2 октября

Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.

Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

Православные праздники 3 октября

Преподобного и благоверного князя Олега Брянского

Великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их

Православные праздники 4 октября

Обретение мощей святителя Димитрия Ростовского

Православные праздники 5 октября

Святого пророка Ионы

Собор Тульских святых

Православные праздники 6 октября

Зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Словенской иконы Божией Матери

Православные праздники 7 октября

Первомученицы равноапостольной Феклы

Мирожской иконы Божией Матери

Православные праздники 8 октября

Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского

Православные праздники 9 октября

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, прибывшей в Грузию в 1989 году из Афонского Иверского монастыря

Православные праздники 10 октября

Преподобного Савватия Соловецкого

Православные праздники 11 октября

Преподобного Харитона Исповедника

Православные праздники 11 октября

Собор преподобных отцев Киево-Печерских

Православные праздники 12 октября

Преподобного Кириака отшельника

Православные праздники 13 октября

Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении

Православные праздники 14 октября

Покров Пресвятой Богородицы

Преподобного Романа Сладкопевца

Православные праздники 15 октября

Праведного воина Феодора Санаксарского (Ушакова) адмирала русского флота

Священномученика Киприана и мученицы Иустины

Православные праздники 16 октября

Священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона

Православные праздники 17 октября

Священномученика Иерофея, епископа Афинского

Православные праздники 18 октября

Мученицы Харитины

Православные праздники 19 октября

Апостола Фомы

Иконы Божией Матери, именуемой "О Всепетая Мати" ("Арапетская" или "Аравийская")

Православные праздники 20 октября

Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»

Православные праздники 21 октября

День памяти преподобной Пелагии

Православные праздники 22 октября

Апостола Иакова Алфеева. Корсунской иконы Божией Матери

Православные праздники 23 октября

Преподобного Амвросия Оптинского. Собор Волынских святых

Православные праздники 24 октября

Память святых отцов VII Вселенского Собора. Собор Оптинских старцев.

Православные праздники 25 октября

Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя.

Православные праздники 26 октября

Иверской иконы Божией Матери

Православные праздники 27 октября

Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия

Православные праздники 28 октября

Собор 23-х новомученников белорусских

Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

Православные праздники 29 октября

Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни

Православные праздники 30 октября

Мучеников бессребреников Космы и Дамиана Аравийских. Икон Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» и «Избавительница»

Православные праздники 31 октября

Апостола и евангелиста Луки

Источник: tamby.info