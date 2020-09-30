Одного знака зодиака в октябре 2020 года ждут слава и признание. Это тебе повезет?

Гороскоп на октябрь 2020 года прогнозирует знаку Зодиака Рыбы возможность добиться признания и популярности.
Рыбам советуют делать добро – можно прославиться в качестве благотворителей и волонтеров, сообщает Главред.
Эксперты добавили, что представителям этого знака светит признание в искусстве, их творчество может стать популярным.
"…последнее, на что Рыбам будет везти – на интуицию. Она всегда будет давать хорошие результаты. Рыбы должны доверять чутью, тогда будут удачливы и в работе, и в деньгах, и в любви, и во всем остальном – смотря куда их направляет внутренний голос", – отмечается в гороскопе.