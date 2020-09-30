Короткие светлые поздравления с Днем пожилого человека 1 октября 2020 года

Международным днем пожилых людей на Генеральной Ассамблея ООН в 1990 году было объявлено 1 октября. Первоначально этот праздник начали отмечать в Европе, позже в Америке и лишь к концу 90-х годов его признали во всем мире. Грандиозно День пожилых людей отмечается в Скандинавии. В этом принимают участие теле- и радиокомпании, транслирующие на протяжении всего дня передачи для пожилых людей. В разных странах устраиваются развлекательные и общественно-значимые мероприятия, в их числе фестивали, конгрессы, конференции, благотворительные акции. В этот день при поддержке общественных организаций проводятся обсуждения вопросов связанных с улучшением условий проживания пожилых людей. В России этот праздник был признан в 1992 году постановлением «О проблемах пожилых людей», принятым президиумом Верховного Совета.
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло —
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.
Пожелаем Вам здоровья,
Жизни долгих лет,
Был для Вас весь свет,
Оптимизма, бодрости,
Солнечных Вам дней,
Чтоб не знали горести,
Жили веселей!
В Международный день пожилых людей желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием родных, заботой и душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживаете уважения, достатка и благополучия. Счастья вам!
Еще поздравления в прозе →
Долгих лет желаем вам,
Жизни без болезней!
Чтобы было в жизни всё,
Что для вас полезней!
Мудрость ваша пусть несёт
Нам свои познания,
Сил и новых вам высот,
Нового признания!
Октябрь месяц начинает
Почета, уважения день.
Всех пожилых мы поздравляем
Желаем много светлых дней!
Пусть уважают вашу старость
И мудрость, свитую в года.
Пусть будней трудовых усталость
Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, благополучия,
Спокойных, мирных, светлых дней.
Родных и близких самых лучших,
Соседей добрых и друзей!
С днем пожилых людей
Примите поздравления!
Огромного здоровья вам,
Сил, бодрости, везения.
Пускай блестят почаще
От радости глаза!
Побольше смеха, счастья,
Пусть Бог хранит от зла.
Особый день в календаре
Октябрь месяц начинает:
Сегодня пожилых людей
Всех от души мы поздравляем!
На ваших силах и плечах
Дома и улицы взрастали.
Своих не покладая рук,
Для нас красоты создавали!
Вам счастья, сил, добра, тепла,
Здоровья крепкого и мира.
Чтоб всех житейских важных благ
На век ваш с головой хватило!
Сегодня день особый —
День мудрых и солидных,
День опытных и строгих,
День добрых, умных, видных.
И пусть проходят годы,
Такая их природа.
Зато вам есть что вспомнить
В любое время года.
И можно мемуары
Писать вам вечерами:
Пусть прочитают внуки,
Как жизнь вы начинали.
Прочтут и удивятся,
Какими же вы были:
Работали, учились,
Дружили и любили.
Дружите и любите,
Учитесь и сегодня.
Вам пожелаем счастья
И крепкого здоровья.
Вам пожелаем много:
Еще лето сто прожить,
Смотреть вперед с улыбкой,
О прошлом не тужить.
Чтоб сердце не шалило,
Чтоб дети берегли,
Чтоб всё, что вы задумали,
Вы воплотить смогли!
Вы очень много повидали,
Огромный опыт за спиной.
Я в этот день Вам пожелаю
Жить со спокойною душой.
Купаться Вам в любви, заботе
Людей любимых, дорогих.
Чтоб были Вы всегда в почете,
Проблем не знали никаких.
Пожилой — не значит старый.
Очень мудрый — это точно.
За людей таких с гитарой,
Да поздравить надо срочно!
А они всё ждут и верят.
Вот про этот день мы знаем,
Он тоску у них измерит.
Как же мало — день внимания...
... им его побольше надо!
Разговоры, понимание —
Убедительней награда!
Пожилой не значит старый.
Отставляйте мемуары,
За Вас мы сегодня пьем
Да поздравим с этим днем!
Ради Вас мы, пожилого,
А в душе-то молодого,
Веселиться будем, петь.
Ой, да некогда стареть!
Радоваться новым дням,
Уноситься вдаль, к мечтам!
Источник: pozdravok.ru