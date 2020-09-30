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Короткие светлые поздравления с Днем пожилого человека 1 октября 2020 года

23:09 30.09.2020 Фото: pixabay.com
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В России этот праздник был признан в 1992 году постановлением «О проблемах пожилых людей», принятым президиумом Верховного Совета.

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Первоначально этот праздник начали отмечать в Европе, позже в Америке и лишь к концу 90-х годов его признали во всем мире

Международным днем пожилых людей на Генеральной Ассамблея ООН в 1990 году было объявлено 1 октября. Первоначально этот праздник начали отмечать в Европе, позже в Америке и лишь к концу 90-х годов его признали во всем мире. Грандиозно День пожилых людей отмечается в Скандинавии. В этом принимают участие теле- и радиокомпании, транслирующие на протяжении всего дня передачи для пожилых людей. В разных странах устраиваются развлекательные и общественно-значимые мероприятия, в их числе фестивали, конгрессы, конференции, благотворительные акции. В этот день при поддержке общественных организаций проводятся обсуждения вопросов связанных с улучшением условий проживания пожилых людей. В России этот праздник был признан в 1992 году постановлением «О проблемах пожилых людей», принятым президиумом Верховного Совета.

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло —

В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.

Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

Пожелаем Вам здоровья,
Жизни долгих лет,

Чтобы радостью наполнен
Был для Вас весь свет,
Оптимизма, бодрости,
Солнечных Вам дней,
Чтоб не знали горести,
Жили веселей!

В Международный день пожилых людей желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием родных, заботой и душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживаете уважения, достатка и благополучия. Счастья вам!
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Долгих лет желаем вам,
Жизни без болезней!
Чтобы было в жизни всё,
Что для вас полезней!

Мудрость ваша пусть несёт
Нам свои познания,
Сил и новых вам высот,
Нового признания!

Октябрь месяц начинает
Почета, уважения день.
Всех пожилых мы поздравляем
Желаем много светлых дней!

Пусть уважают вашу старость
И мудрость, свитую в года.
Пусть будней трудовых усталость
Не тяготит вас никогда!

Здоровья вам, благополучия,
Спокойных, мирных, светлых дней.
Родных и близких самых лучших,
Соседей добрых и друзей!

С днем пожилых людей
Примите поздравления!
Огромного здоровья вам,
Сил, бодрости, везения.

Пускай блестят почаще
От радости глаза!
Побольше смеха, счастья,
Пусть Бог хранит от зла.

Особый день в календаре
Октябрь месяц начинает:
Сегодня пожилых людей
Всех от души мы поздравляем!

На ваших силах и плечах
Дома и улицы взрастали.
Своих не покладая рук,
Для нас красоты создавали!

Вам счастья, сил, добра, тепла,
Здоровья крепкого и мира.
Чтоб всех житейских важных благ
На век ваш с головой хватило!

Сегодня день особый —
День мудрых и солидных,
День опытных и строгих,
День добрых, умных, видных.

И пусть проходят годы,
Такая их природа.
Зато вам есть что вспомнить
В любое время года.

И можно мемуары
Писать вам вечерами:
Пусть прочитают внуки,
Как жизнь вы начинали.

Прочтут и удивятся,
Какими же вы были:
Работали, учились,
Дружили и любили.

Дружите и любите,
Учитесь и сегодня.
Вам пожелаем счастья
И крепкого здоровья.

Вам пожелаем много:
Еще лето сто прожить,
Смотреть вперед с улыбкой,
О прошлом не тужить.

Чтоб сердце не шалило,
Чтоб дети берегли,
Чтоб всё, что вы задумали,
Вы воплотить смогли!

Вы очень много повидали,
Огромный опыт за спиной.
Я в этот день Вам пожелаю
Жить со спокойною душой.

Купаться Вам в любви, заботе
Людей любимых, дорогих.
Чтоб были Вы всегда в почете,
Проблем не знали никаких.

Пожилой — не значит старый.
Очень мудрый — это точно.
За людей таких с гитарой,
Да поздравить надо срочно!

Редко мы их вспоминаем,
А они всё ждут и верят.
Вот про этот день мы знаем,
Он тоску у них измерит.
Как же мало — день внимания...
... им его побольше надо!
Разговоры, понимание —
Убедительней награда!

Пожилой не значит старый.
Отставляйте мемуары,
За Вас мы сегодня пьем
Да поздравим с этим днем!
Ради Вас мы, пожилого,
А в душе-то молодого,
Веселиться будем, петь.
Ой, да некогда стареть!

Красоты душевной Вам
Радоваться новым дням,
Уноситься вдаль, к мечтам!

Источник: pozdravok.ru

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Пусть будет время и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть родные любят и почитают. Здоровья!

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