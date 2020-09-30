Короткие светлые поздравления с Днем пожилого человека 1 октября 2020 года

В России этот праздник был признан в 1992 году постановлением «О проблемах пожилых людей», принятым президиумом Верховного Совета.

Первоначально этот праздник начали отмечать в Европе, позже в Америке и лишь к концу 90-х годов его признали во всем мире

Международным днем пожилых людей на Генеральной Ассамблея ООН в 1990 году было объявлено 1 октября. Первоначально этот праздник начали отмечать в Европе, позже в Америке и лишь к концу 90-х годов его признали во всем мире. Грандиозно День пожилых людей отмечается в Скандинавии. В этом принимают участие теле- и радиокомпании, транслирующие на протяжении всего дня передачи для пожилых людей. В разных странах устраиваются развлекательные и общественно-значимые мероприятия, в их числе фестивали, конгрессы, конференции, благотворительные акции. В этот день при поддержке общественных организаций проводятся обсуждения вопросов связанных с улучшением условий проживания пожилых людей. В России этот праздник был признан в 1992 году постановлением «О проблемах пожилых людей», принятым президиумом Верховного Совета.

Бесценен опыт золотой.

Пусть серебро виски покрыло —



В душе вы молоды всегда,И в этом тоже ваша сила.

Сегодня поздравляем вас,

Здоровья крепкого желаем,

Вниманья близких и друзей.

Вас ценим, любим, уважаем.

Пожелаем Вам здоровья,

Жизни долгих лет,



Чтобы радостью наполненБыл для Вас весь свет,Оптимизма, бодрости,Солнечных Вам дней,Чтоб не знали горести,Жили веселей!

В Международный день пожилых людей желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием родных, заботой и душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживаете уважения, достатка и благополучия. Счастья вам!

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Долгих лет желаем вам,

Жизни без болезней!

Чтобы было в жизни всё,

Что для вас полезней!

Мудрость ваша пусть несёт

Нам свои познания,

Сил и новых вам высот,

Нового признания!

Октябрь месяц начинает

Почета, уважения день.

Всех пожилых мы поздравляем

Желаем много светлых дней!

Пусть уважают вашу старость

И мудрость, свитую в года.

Пусть будней трудовых усталость

Не тяготит вас никогда!

Здоровья вам, благополучия,

Спокойных, мирных, светлых дней.

Родных и близких самых лучших,

Соседей добрых и друзей!

С днем пожилых людей

Примите поздравления!

Огромного здоровья вам,

Сил, бодрости, везения.

Пускай блестят почаще

От радости глаза!

Побольше смеха, счастья,

Пусть Бог хранит от зла.

Особый день в календаре

Октябрь месяц начинает:

Сегодня пожилых людей

Всех от души мы поздравляем!

На ваших силах и плечах

Дома и улицы взрастали.

Своих не покладая рук,

Для нас красоты создавали!

Вам счастья, сил, добра, тепла,

Здоровья крепкого и мира.

Чтоб всех житейских важных благ

На век ваш с головой хватило!

Сегодня день особый —

День мудрых и солидных,

День опытных и строгих,

День добрых, умных, видных.

И пусть проходят годы,

Такая их природа.

Зато вам есть что вспомнить

В любое время года.

И можно мемуары

Писать вам вечерами:

Пусть прочитают внуки,

Как жизнь вы начинали.

Прочтут и удивятся,

Какими же вы были:

Работали, учились,

Дружили и любили.

Дружите и любите,

Учитесь и сегодня.

Вам пожелаем счастья

И крепкого здоровья.

Вам пожелаем много:

Еще лето сто прожить,

Смотреть вперед с улыбкой,

О прошлом не тужить.

Чтоб сердце не шалило,

Чтоб дети берегли,

Чтоб всё, что вы задумали,

Вы воплотить смогли!

Вы очень много повидали,

Огромный опыт за спиной.

Я в этот день Вам пожелаю

Жить со спокойною душой.

Купаться Вам в любви, заботе

Людей любимых, дорогих.

Чтоб были Вы всегда в почете,

Проблем не знали никаких.

Пожилой — не значит старый.

Очень мудрый — это точно.

За людей таких с гитарой,

Да поздравить надо срочно!



Редко мы их вспоминаем,А они всё ждут и верят.Вот про этот день мы знаем,Он тоску у них измерит.Как же мало — день внимания...... им его побольше надо!Разговоры, понимание —Убедительней награда!

Пожилой не значит старый.

Отставляйте мемуары,

За Вас мы сегодня пьем

Да поздравим с этим днем!

Ради Вас мы, пожилого,

А в душе-то молодого,

Веселиться будем, петь.

Ой, да некогда стареть!



Красоты душевной ВамРадоваться новым дням,Уноситься вдаль, к мечтам!

Источник: pozdravok.ru