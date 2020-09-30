Красивые поздравления 30 сентября с днем Веры, Надежды и Любви в прозе

Поздравления Вера, Надежда, Любовь

30 сентября 2020.

В царствование императора Адриана жила в Риме вдова, родом итальянка, по имени София, что в переводе значит премудрость. У нее были три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам.

Когда император узнал об этом, он попытался совратить их с христианского пути и заставить поклониться богине Артемиде. Пообещал богатые подарки, а затем пытался добиться желаемого угрозами. Но они твёрдо исповедовали свою веру в Христа. Император приказал жестоко истязать их: святых девиц жгли на железной решетке, бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой. Но, они перенесли их невредимыми и погибли только будучи обезглавленными или зарубленными. На день смерти Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Император отдал истерзанные тела дочерей Софии, она с почестями похоронила их и умерла через три дня.

Верующие погребли тело ее на том же месте. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо. Изначальные греческие имена дочерей — Пистис, Эпис и Агапэ, были переведены на русский язык, и только имя их матери Софии (Мудрость) сохранило оригинальное звучание.

Поздравляю тебя со светлым праздником. Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобою будет вера в лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет тебя надежда!

От чистого сердца поздравляю с великим и светлым Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Хочу пожелать встречать новый день с радостью и душевным светом, стремиться всегда к благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и абсолютный успех, хранить любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее.

Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.

Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Пусть святые покровительницы в минуты слабости посылают тебе силы, в минуты тяжести помогают поднять голову вверх, в минуты грусти дарят свет радости. И пусть всегда с тобой будет вера в лучшее, надежда на хорошее и настоящая любовь!

Сегодня замечательный великий праздник. Поздравляю и искренне желаю в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии великолепной жизни, изумительных идей, солнечного настроения, несомненного благополучия, верной удачи и большого счастья. Пусть душу всегда согревает светлая надежда, пусть с каждым днем прибавляется вера в себя, и пусть не угасает искренняя любовь.

Сегодня именины у восхитительных женщин — Веры, Надежды, Любови и Софии. Вы как символ целомудрия, тепла и женственности. Пусть ваши святые покровительницы всегда оберегают вас от невзгод и лишений. Вера в чудо озаряет ваш путь добрыми поступками, надежда в сердце не тускнеет ни на миг, а любовь будет преданной попутчицей в течение всей жизни.

Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю, чтобы все вы были здоровыми, счастливыми, чтобы в домах ваших царил лишь уют и благополучие. И чтобы Вера, Надежда, Любовь всегда сопутствовали вам и всем вашим близким!

Поздравляем всех с замечательным праздником — Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Пусть в каждом из вас живет вера, пусть никогда не покидает надежда, пусть согревает любовь, и пусть мудрость не позволит сбиться с пути.

Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю, чтобы твоя вера была крепка, чтобы в твоей жизни ни дня не было без надежды, чтобы любовь постоянно придавала тебе сил. Добра и счастья тебе, радости и светлой улыбки.

Всех, кто носит замечательные имена Вера, Надежда, Любовь и София спешим поздравить с Днем Ангела, желаем крепкого здоровья, спокойного сердца, мира в душе и доме, теплой дружеской компании и красивого солнечного дня. Будьте счастливы!

Источник: pozdravok.ru