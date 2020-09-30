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Браки этих 3 пар знаков зодиака длятся вечно. Они идеально подходят друг другу

11:49 30.09.2020 Фото: pxhere
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Влюблен, помолвлен, женат: для многих брак - венец любви и, в лучшем случае, должен быть узами на всю жизнь. Даже если это не всегда срабатывает для всех, шансы на то, что брак продлится вечно, очень высоки у этих трех пар знаков зодиака.

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Эти знаки зодиака просто созданы друг для друга

Овен и Лев

Какими бы самолюбивыми и эгоистичными ни были Овен и Лев по отдельности, два знака зодиака работают вместе как настоящая команда мечты. Потому что они знают, как поддерживать и воодушевлять друг друга, чтобы быть в центре внимания. Кроме того, эти двое разделяют их страсть и преданность, так что огонь между ними разгорается снова и снова.

Близнецы и Весы

Близнецы и Весы подходят друг другу, как горшок с крышкой. Оба знака зодиака не только независимы, обаятельны и интеллектуальны, но и прекрасно уживаются во всем остальном. В браке они предоставляют друг другу необходимое пространство и обеспечивают идеальный баланс друг для друга. Поэтому причины для разлуки возникают редко.

Стрелец и Водолей

Стрелец и Водолей считаются свободолюбивыми и редко заключают брачный завет. Однако, если вы решите это сделать, то это для партнера, который полностью вас понимает. Поскольку обоим знакам зодиака часто нужно время для себя, они идеально дополняют друг друга и находят друг друга снова и снова даже после некоторых отдельных переживаний.

Источник: freundin

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