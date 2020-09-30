Сколько денег нужно зарабатывать для нормальной жизни, ответили россияне

Россияне назвали желаемый уровень заработка

Большинство россиян считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Компания проводила исследование с 24 по 28 сентября, в нем приняли участие свыше 1600 человек со всей страны.

"Ответы на вопрос, сколько же денег нужно зарабатывать, чтобы жить нормально, распределились следующим образом. Больше трети опрошенных (31,2%), считают, что для этого нужно 50–70 тысяч рублей в месяц. Четверть респондентов (25%) назвали сумму в 70–100 тысяч рублей", - говорится в материалах.



Для 22,6% респондентов достаточно 35–50 тысяч рублей в месяц, 15,3% россиян для нормальной жизни требуется 100 тысяч рублей, а 5,4% считают, что им хватит от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. И лишь 0,5% россиян полагают, что для нормальной жизни хватит и 20 тысяч рублей или менее.

"Наибольшие финансовые запросы ожидаемо у жителей Москвы и Московской области. Здесь более трети опрошенных (34,8%) считают, что для нормальной жизни нужно более 100 тысяч в месяц, и примерно столько же (33,2%) говорят о доходе в 70-100 тысяч рублей", - пояснили авторы исследования.

По их данным, запросы жителей Санкт-Петербурга "чуть скромнее": большинство опрошенных (31,5%) полагает, что для нормальной жизни нужно получать 70–100 тысяч рублей, 28,8% сообщили, что для этого достаточно 50-70 тысяч рублей.

При этом большинство респондентов (90,9%) во всех регионах констатировали, что их реальный доход не соответствует желаемому. При этом 48,5% признают, что это несоответствие разительно, отмечается в исследовании. Немного лучше оценивают свое финансовое положение москвичи. О соответствии реального дохода желаемому заявили 10,5% жителей столицы, а сильно не соответствует он у 40,5% опрошенных, отмечается в исследовании.