Строить БелАЗы в России предложила Белоруссия

Беларусь предлагает наладить в России производство самосвалов БЕЛАЗ

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что Беларусь предложила организовать производство самосвалов БЕЛАЗ на территории РФ. Речь об этом шла на Форуме регионов Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

- Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БЕЛАЗ в РФ. Мы взяли это в активную проработку. Думаю, что такой проект также может быть реализован на территории России, - сказал Виктор Евтухов.

В начале сентября стало известно, что Минский тракторный завод намерен в течение 2021 года создать на базе МТЗ-Татарстан центр по производству сельскохозяйственной техники для России и зарубежных стран. По словам генерального директора МТЗ Виталия Вовка, на базе МТЗ-Татарстан будут собирать трактора от 40 до 200 и от 300 до 350 лошадиных сил. Готовые машины будут продавать в РФ и странах ближнего и дальнего зарубежья. Также предприятия рассчитывает участвовать в российских программах по поддержки экспорта. Здесь же создадут центральный склад запчастей, а также филиалы в Москве и Новосибирске.

Инвестиции могут составить сто миллионов долларов.

28 и 29 сентября в Минске пройдет седьмой Форум регионов Беларуси и России. В нем примут участие около 250 человек. Планируется подписать около семидесяти контрактов на сумму семьсот миллионов долларов. Из-за пандемии часть мероприятий пройдет в режиме онлайн. Трансляция организована на сайте Совета Федерации.

Источник: souzveche.ru