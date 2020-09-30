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Свежие кадры обрюзгшего лица 71-летней Аллы Пугачевой попали в сеть

08:51 30.09.2020 Фото: instagram.com
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Лицо, которое совсем недавно было идеальным, выглядит обрюзгшим. Даже плотный макияж не смог спасти положение.

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На фоне коллег, примадонна выглядит заметно уставшей

В Сети обсуждают новое фото Аллы Пугачевой.
В этом году 71-летняя Алла Пугачева поразила своим преображением. Несмотря на запреты врачей, певица решилась на повторное омоложение. Специалисты хорошо поработали над внешностью Аллы Борисовны. В канун своего 71-летия Пугачева предстала с заметно преобразившейся фигурой и с новым лицом. Поклонники были в восторге и осыпали любимую певицу множеством комплиментов.

А на днях, на одном их фан-аккаунтов Пугачевой появилось новое фото, на котором она позирует с певицей Лаймой Вайкуле и композитором Игорем Крутым. На фоне коллег, примадонна выглядит заметно уставшей. Похоже, черное платье и неудачный ракурс фотографии сыграли с ней злую шутку. Лицо, которое совсем недавно было идеальным, выглядит обрюзгшим. Даже плотный макияж не смог спасти положение.

«Время неподвластно никому», «Года берут свое»,- пишут в Сети.

Источник: clutch.ua

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