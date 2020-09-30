Сыты ли бесплатными обедами Путина за 65 рублей дети в школе №11 Бердска. Рейд по столовой

"Курьер. Среда. Бердск" навестил школы города с ревизорской проверкой, и посмотрел, что входит в обед за 65 рублей, и как он отражается в школьном меню и в желудках учеников с 1 по 4 классы.

Горячий обед в школе №11

Согласно с задачей, установленной президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, с 1 сентября 2020 года, всем учащимся начальной школы будет предоставлено бесплатное горячее питание минимум один раз в день за счёт федерального бюджета. Предложение стало чуть ли не одним из самых обсуждаемых событий нового учебного года. И свежим молодёжном мемом: «Спасибо деду за обеды».

"Курьер. Среда. Бердск" навестил школы города с ревизорской проверкой, и посмотрел, что входит в обед за 65 рублей, и как он отражается в школьном меню и в желудках учеников с 1 по 4 классы.

29 сентября мы побывали в школе № 11 микрорайона Бердска. После первого урока вторая смена учеников направляется в столовую, где уже накрыты столы на 140 детей, столько же детей придёт на бесплатный обед на следующей перемене. В меню сегодня компот, салат из моркови с зеленым горшком, азу и два вида кусочков хлеба: ржаной и пшеничный. Дети заполняют столовую мгновенно.

После первого урока столы накрыты на 140 человек

Вкусно, а есть хочется

Ученики 3"Б" за обе щёки уплетают азу, но салат был отодвинут- не пришёлся по вкусу.

- Мне нравится как нас кормят в этом году, но иногда есть невкусные салаты, как сегодня. Просто я не ем этот вареный горох (показывает на салат). Картошка с мясом вкусная, но солёный огурец не очень. Вообще очень я люблю гороховую кашу из школьного меню и обожаю как готовят макароны с сосиской,- говорит Ваня, ученик 3 "б".

На вопрос, наедаются ли дети бесплатными обедами, все хором ответили "Да", но чуть-чуть подумав добавили, что не всегда.

- Когда невкусный обед, мы редко его даже пробуем, за месяц учёбы уже поняли, что можно есть, а что даже пробовать не станем. Когда дают невкусное: гречку, капусту и соленые огурцы, в такие дни хочется есть на всех уроках, но мы терпим до дома,- сообщает Анастасия, учащаяся 3"Б".

К напиткам дети относятся не так привередливо.

- Я очень люблю компот из шиповника, клубничный сок, но его редко дают,- поделилась Виктория из 3 «Б».

В целом детям горячее питание пришлись по вкусу.



Дети только сели есть бесплатное питание

- Конечно, нам нравится, родителям денежки не нужно платить, но из старого меню нам не хватает супов, которые мы тоже очень любили,- рассказала ученица 3"Б" Лиза.

Персонала не хватает, приходится бегать

У поваров с нововведениями значительно прибавилось работы.

- В 11 школе я работаю уже 17 лет, но трудиться в этом учебном году нам намного сложнее по сравнению с другими годами. Нас в бригада 6 человек. Готовить начинаем с 6 утра, чтобы успеть накормить всех бесплатников. Ещё меню детей старших классов отличается от началки и ОВЗ. Конечно, персонала на кухне не хватает, - поделилась повар столовой школы №11.

Как же повара узнают, на сколько детей нужно накрыть стол?

-С прошлого года у нас появились специальные компьютеры, учителя с утра отправляют - сколько детей сегодня пришли на занятия. Эти данные высвечиваются на дисплее, и мы начинаем разносить тарелки,- поделился повар.

На мониторе отображенный количество детей, на которых нужно поставить посуду

Школьники хвалят готовку и часто говорят «спасибо» сотрудникам столовой.

- Бывает, что не всё съедают, какие-то блюда остаются вообще не тронутыми, но это как дома приучили. Есть те, кому подавай курочку жареную, да пельмени, - подделались женщина.

Варенный горох с морковью

" Курье. Среда. Бердск" тоже пообедал в школе №11 и попробовал второе блюдо из жареной картошки с мясом и соленого огурца, а также необычный салат с варёным горохом. Хочется отметить, что азу выглядит очень аппетитно, но, на мой взгляд, продукты в блюде порезаны очень крупно, таким кусочком солёного огурца легко можно подавиться, если есть в спешке. Что касается "варёного " гороха в салате, попробовав его становится понятно, что он старой консервации. Хлеб на столе вкусный и свежий, такой же компот из изюма. Мной обед оценен на 9 из 10.

Меню бесплатного питания на 29.09.2020. года

Съедают всё горячее, сам вижу

Директор школы №11 в личной беседе с "Курьер. Среда. Бердск" подробно ответил на интересующие редакцию вопросы.

- 65 рублей с лихвой хватает на один горячий обед для ученика начальных классов. Мы закупает свежие продукты, приобретаем овощи согласно установленным нормам, но дети плохо едят салаты с горохом, помидорами, морковкой и свеклой. Это может зависит от того, как ребенка приучили питаться дома. Я сам лично бываю почти на каждой перемене в столовой. Вижу, что школьники съедают практически всё горячее, а салаты едят хуже. В меню бесплатных обедов не входят супы, но дети старших классов ими питаются. Скоро мы их введем и в меню начальных классов. Планируем печь в школе выпечку в ближайшем будущем. Пока это не так просто осуществить,- рассказал директор МБОУ СОШ № 11 Николай Репренцев 29 сентября.