Туфельку куклы Барби из пищевода 7-месячного младенца извлекли врачи

По словам специалистов, маме ребенка показалось, будто мальчик схватил сливу и проглотил ее с косточкой, которая застряла и стала причиной потери сознания на несколько секунд.

Врачи в Москве извлекли туфельку куклы Барби из пищевода семимесячного младенца

Врачи в Москве извлекли туфельку куклы Барби из пищевода семимесячного младенца. Об этом во вторник, 15 сентября, агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного депздрава.

Ребенка спасли хирурги детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского департамента здравоохранения Москвы. По словам специалистов, маме ребенка показалось, будто мальчик схватил сливу и проглотил ее с косточкой, которая застряла и стала причиной потери сознания на несколько секунд. Затем младенец очнулся, закашлялся, ему было тяжело глотать. Тогда его на «скорой» привезли в больницу.

Специалисты провели ему диагностическое исследование пищевода, во время которого увидели инородное тело в просвете верхней трети пищевода. При помощи щипцов хирурги извлекли красную туфельку от куклы Барби. После операции ребенку назначили необходимые препараты и процедуры, чтобы исключить любые осложнения, пишет «Москва 24». На шестые сутки мальчика выписали домой.

Источник: iz.ru