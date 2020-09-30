Что за праздник День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии? Что нужно делать 30 сентября 2020 года

Во всех храмах в этот день проводятся богослужения. На Руси на праздник, чтобы избавить своих родных и себя от ненастья и проблем, женщины очень громко начинали плакать.

Праздник, отмечаемый каждый год 30 сентября, посвящен святой Софии и ее троим дочерям

Когда в 2020 году будут отмечать День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также какая история праздника, интересует многих людей. Праздник, отмечаемый каждый год 30 сентября, посвящен святой Софии и ее троим дочерям, их несломленному духу и мужеству, несмотря на недостаток физической силы. Его еще называли в народе «Бабьи именины».

История праздника Дня Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Вдова София со своими тремя дочерьми, которых назвали в честь трех христианских святых, жили в период правления императора Адриана во II столетии. Поскольку женщина, имя которой означало премудрость, была очень верующей христианкой, старалась воспитывать дочерей в любви к Всевышнему и учила не привыкать к земным благам.

Об этом узнал император и приказал привести их к нему. Мать с дочерьми безбоязненно стали исповедовать христианство, рассказывать о воскресшем из мертвых Спасителе и дарующим вечную жизнь людям, которые верят в Него.

Чем был удивлен император Адриан и как поступил с сестрами-христианками

Император был удивлен их смелостью и отправил к язычнице, чтобы она убедила юных христианок отказаться от веры. Но красноречивые доводы язычницы были напрасны, поскольку она не смогла переубедить сестер-христианок и изменить их убеждений. Затем их вновь привели к императору, который очень настойчиво требовал от них сделать жертвоприношение языческому богу. Однако сестры отказались.

Император в ярости приказал пытать детей. При этом, святую Софию заставили смотреть на страдания своих детей, обрекая ее на сильнейшие душевные мучения. Страшные пытки не сломили дух Веры, которой было тогда 12 лет, Надежды – 10 лет, а также Веры – 9 лет. София похоронила измученные тела своих дочерей и в течение двух дней не отходила от их могил. На следующий день она умерла. Юные христианки вместе с их мамой Софией были причислены к лику святых Церковью.

Традиции праздника Дня Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Во всех храмах в этот день проводятся богослужения. На Руси на праздник, чтобы избавить своих родных и себя от ненастья и проблем, женщины очень громко начинали плакать. После этого молодежь организовывала развлекательные мероприятия, на которых искали свою вторую половинку.

Женщины, которые были замужем, приобретали 3 свечи: 2 из которых оставляли в церкви у лика Иисуса Христа. А третью устанавливали в каравай в полночь и начинали читать 40 раз, не останавливаясь, молитву о благополучии в семье. Наутро этот каравай раздавали каждому члену семьи и ели на завтрак.

Народные приметы праздника Дня Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Если пролетает зяблик, то это предвещает появление стужи. О наступлении сильных морозов свидетельствует гнездо ежика, построенное в середине лесной чащи. В случае, когда белка стала линять, начиная снизу, то зимний период будет очень морозным.

Источник: rsute.ru