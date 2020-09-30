О значение иконы «Веры, Надежды, Любви и матери их Софии» в день памяти 30 сентября 2020 года

Икона «Вера, Надежда, Любовь и мать их София» помогает многим верующим, которые обращаются к образу, в том, чтобы самим укрепиться в вере.

Как известно, тремя христианскими добродетелями являются вера, надежда и любовь

Как известно, тремя христианскими добродетелями являются вера, надежда и любовь. Именно эти качества воспитывают в себе верующие христиане. Также существует икона «Вера, Надежда, Любовь», но на этом образе запечатлеваются не какие-то абстрактные свойства верующего, а вполне настоящие святые, которые относительно недавно обитали на этой земле и служили примером другим верующим.

История иконы «Вера, Надежда, Любовь»

В Римской империи в начале 2-го века от Рождества Христова, во владениях императора Адриана, проживала благородна женщина, которая носила имя со значением «премудрая» — София. Когда родились ее дочери, она дала имена великих добродетелей христианских: Вера, Надежда и Любовь. Именно поэтому, когда сейчас рассматривается что означает икона «Вера, Надежда, Любовь и мать их София», то указывается не только прямое значение, но и глубинный смысл, который указывает на фигуры образа, которые также воплощают и добродетели во плоти.

София – была чрезвычайно верующим человеком и хотела научить детей своих верить в божественную помощь и воспитать их с раннего детства не привязываться к материальным потребностям. Помимо этого, София овдовела в короткий период после рождения девочек и поэтому полностью посвятила себя христианству и воспитывала своих дочек в этом векторе. Девочки с юного возраста стали праведницами и много молились и постились, изучали писания. Слух о христианской семье быстро разлетелся по Риму, и узнав об этом император, приказал их привести к себе чтобы лично увидеть.

Встав пред императором, не опуская глаза они рассказали о Боге Адриану, и в порывах гнева он приказал выбить с девушек их верность Христу — силой. И первой кого палачи пытались наказать пытками огня была старшая сестра Вера, но молитвы помогли ей одолеть эту стихию. И поступил приказ о с сечения головы девушке, не боясь, она поднесла голову.

Подвиг старшей, дал силу бороться оставшимся в ее семье. Сестры подверглись похожим мучением, но до последнего не отвергли свою веру. София перенесла сильные душевные боли, смотря на все это, она пережила намного больше. После того как останки девочек захоронили на холме, София молилась там на протяжении трех дней и после этого мирно почила.

Значение иконы «Веры, Надежды, Любви и матери их Софии»

Мужество и сила духа — вот что показало это семейство. Несмотря на удары палачей императора, сила Божьего Духа дала возможность пережить наказание. И за этот поступок женщины были отнесены к лику святых.

Поэтому икона «Вера, Надежда, Любовь и мать их София» помогает многим верующим, которые обращаются к образу, в том, чтобы самим укрепиться в вере.

Сам образ указывает на христианские добродетели, которые исходят из одного источника – мудрости, который в свою очередь воплощается в Софии.

Именно София дала своим дочкам праведное воспитание для того чтобы они могли быть крепкими в вере. К слову говоря, девочкам на период казни было не более 12 лет, то есть они были совсем юными и не каждый ребенок в таком возрасте вообще является сознательным. Эти дети в свою очередь сумели не только получить благословение от Господа, но и противостоять суровому внешнему миру, который предстал в форме сурового императора.

Многие верующие могут узреть в этой истории интересные аналогии с Христом. Также как Спаситель представал перед римским прокуратором, так София с дочерями тоже предстала перед представителем власти. Они следовали примеру Спасителя и тоже открыто проповедовали учение. Помимо этого, они также были искушаемы, сначала язычницей, у которой мать с дочками поселили в период пребывания в Риме, а потом и самим императором. Адриан рассказывал святой семье о том какие блага они могут обрести, если примкнут к языческой вере и говорил о муках, которые ожидают, если они останутся в христианстве. Как знают верующие, сатана подобным образом искушал Христа.

Где молиться иконе «Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья»

Относительно недавно мощи святых были в Даниловском монастыре, икону «Вера, Надежда, Любовь» тоже привозили туда для почитания. Поэтому верующие могли обратиться к этим святыням для того, чтобы получить помощь.

Помимо этого, данный образ, которому верующие могут молиться есть в наличии во многих храмах, там изображаются София, которая обнимает юных дочерей.

Днем почитания иконы является 30 сентября.

Источник: omolitvah.ru