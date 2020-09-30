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Красота / Общество

Раздвинув ноги певица Валерия сфотографировалась в красном мини

09:20 30.09.2020 Фото: instagram.com
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"Ну не надо такое выставлять! Вам не 17!", "Вульгарно и не по возрасту"- написали поклонники под фото звезды.

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Стоит отметить, что образ получился несколько вульгарным, за что Валерию и пристыдили поклонники

Накануне певица Валерия показала архивный снимок в Инстаграме. Артистка позирует сидя на ступеньках, раздвинув ноги в красном платье.

"В этот день 4 года назад. Эх, тогда мы ещё ничего не знали про "корону". Сашка, спасибо за воспоминание!", - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что образ получился несколько вульгарным, за что Валерию и пристыдили поклонники.

"Ну не надо такое выставлять! Вам не 17!", "Вульгарно и не по возрасту", "Приличные женщины вряд ли примут такую позу...и потом выставят на всеобщее обозрение. Стареет и хочет внимания", - негодовали пользователи Инстаграма.

Сама Валерия никому из фолловеров ничего не ответила. Однако, в хэштегах к посту артистка указала следующие фразы: "вы ж мать, всё, отписываюсь, не стыдно". Тем самым, Валерия заранее дала понять, что думает о любых осуждениях в свой адрес.

Источник: paparazzi.ru

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