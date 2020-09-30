Сильные молитвы от сглаза ребенка

В народе считается, что ребенка могут сглазить, хотя церковь негативно относится к понятию сглаза, т.к. считает, что это бесплодная вера в несуществующее. Несмотря на это многие родители верят в это и читают молитву от сглаза ребенка.

В старину новорожденного ребенка до 40 дней никому не показывали

В старину новорожденного ребенка до 40 дней никому не показывали. Сегодня традиции предков возвращаются в нашу жизнь. Многие родители сегодня понимают, что ребенка, не прошедшего обряд крещения, нельзя показывать чужим людям. Как правило, крещение проводится после 40 дней жизни крохи. До этого времени малыша необходимо оберегать. В народе считается, что ребенка могут сглазить, хотя церковь негативно относится к понятию сглаза, т.к. считает, что это бесплодная вера в несуществующее. Несмотря на это многие родители верят в это и читают молитву от сглаза ребенка.

Молитва «Отче Наш»

До проведения обряда крещения у малыша еще нет своего Ангела-хранителя. Поэтому матери следует читать молитву «Отче Наш» от сглаза новорожденного ребенка, чтобы защитить его от неприветливых взрослых, например, во время прогулки.

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Молитва Господу от сглаза ребенка

Эта молитва считается одной из самых сильных от сглаза младенца. Читать ее нужно искренне и от всего сердца. Господь услышит вашу просьбу о помощи и поможет.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, огради́ мя святы́ми Твои́ми А́нгелы, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, свята́го архистрати́га Бо́жия Михаи́ла и про́чих Небе́сных сил беспло́тных, свята́го проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна, свята́го апо́стола и евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва, священному́ченика Киприа́на и му́ченицы Иусти́ны, святи́теля Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йских, Чудотво́рца, святи́теля Льва, епи́скопа Ката́нскаго, святи́теля Ники́ты Новгоро́дскаго, святи́теля Иоаса́фа Белгоро́дскаго, святи́теля Митрофа́на Воро́нежскаго, преподо́бнаго Се́ргия, игу́мена Ра́донежскаго, преподо́бных Зоси́мы и Савва́тия Солове́цких, преподо́бнаго Серафи́ма Саро́вскаго, Чудотво́рца, святы́х му́чениц Ве́ры, Наде́жды, Любо́ви и ма́тери их Софи́и, свята́го му́ченика Три́фона, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и всех святы́х Твои́х, помози́ мне, недосто́йному рабу́ Твоему́ (имя молящегося), изба́ви мя от всех наве́т вра́жиих, от вся́каго зла, колдовства́, волшебства́, чароде́йства и от лука́вых челове́к, да не возмо́гут они́ причини́ти мне нико́его зла. Го́споди, све́том Твоего́ сия́ния сохрани́ мя зау́тра, и полу́дне, и ве́чер, и на сон гряду́щаго и си́лою благода́ти Твоея́ отврати́ и удали́ вся́кая зла́я нече́стия, де́йствуемая по науще́нию диа́вола. А́ще ко́е зло замы́слено или соде́лано е́сть, возврати́ его́ па́ки в преиспо́днюю. Я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва Матроне Московской

Православная молитва к Матроне Московской от сглаза ребенка является сильным оберегом. Старица не останется безучастной к искренним мольбам матери о своем чаде.

О блаженная, мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва святому Киприану

До того, как обратиться в христианскую веру, святой Киприан был сильным колдуном. Молитва ему считается одной из самых сильных от негатива злых людей.

Святы́й уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Киприа́не, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о всех к тебе́ прибега́ющих! Приими́ от нас, недосто́йных, хвале́ние сие́; испроси́ у Го́спода Бо́га в не́мощех укрепле́ние, в печа́лех утеше́ние и всем вся поле́зная в жи́зни на́шей; вознеси́ ко Го́споду благомо́щную твою́ моли́тву, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных, да научи́т нас и́стинному покая́нию, да изба́вит нас от плене́ния диа́вольскаго и вся́каго де́йства духо́в нечи́стых и укроти́т оби́дящих нас. Бу́ди нам кре́пкий побо́рник на вся враги́ ви́димыя и неви́димыя; пода́ждь нам терпе́ние в искуше́ниих и в час кончи́ны на́шея яви́ нам заступле́ние от истяза́телей на возду́шных мыта́рствех; да води́мии тобо́ю, дости́гнем Го́рняго Иерусали́ма и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии со все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 90

Эта молитва, которая также называется «Живый в помощи» является одной из самых сильных от негативных воздействий. Написана она была царем Давидом и была популярна еще в старые времена. Ее носили с собой и зачитывали, когда отправлялись на войну.

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь – упование мое; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое.

Молитва Ангелу-хранителю

После обряда крещения у вашего маленького ребенка появляется Ангел-хранитель, к которому можно обращаться в любых затруднительных обстоятельствах. Попросите небесного защитника уберечь ваше дитя от любых напастей.

Ангел-Хранитель, данный Отцом Небесным моему сыну (имя), я обращаюсь к Тебе.

Ангел-Хранитель, прошу Тебя, храни сына моего (имя) и в горе, и в радости.

Не оставь его в трудную минуту жизни, протяни ему руку свою милосердную, помоги преодолеть все жизненные испытания, дай силу, уверенность и веру в лучшее, светлое, доброе.

Ангел-Хранитель, данный Господом Всевышним, я прошу Тебя, защити моего сына (имя) от всякого зла, от несчастий и горя, от кражи и обмана, от порчи и злого языка.

Ангел-Хранитель, прошу Тебя, помоги сыну (имя) очиститься от собственных плохих мыслей и слов, от действий, которые не от Бога и направь мысли его, дела его, и жизнь его к Свету, Любви, добру и миру.

Во Имя Бога Всевышнего, во Имя Иисуса Христа я прошу Тебя, Ангел-Хранитель, не оставь сына (имя) в болезнях его, дай ему веру в исцеление, будь ему защитой верной и сильной.

Ангел-Хранитель, данный Богом сыну моему, я благодарю Тебя и низко кланяюсь Тебе за любовь и помощь Твою.

Я благодарю Отца Небесного, Господа Всевышнего, что послал Тебя, защитника и помощника, (имя) сыну моему.

Слава Тебе, Господи! Слава! Слава Духу Святому! Слава!

Во Имя Отца, Сына, Святого Духа и Божественной Матери!

Аминь!

Источник: omolitvah.ru